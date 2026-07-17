鉅亨網編譯段智恆 2026-07-17 23:00

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX(SPCX-US)股價周五 (17 日) 重挫，一度跌近 7%，若以 6 月創下的歷史高點計算，市值已蒸發逾 1 兆美元，這家火箭與人工智慧 (AI) 巨頭上市後的蜜月行情持續降溫，也為 AI 概念股與 IPO 市場投下陰影。

SpaceX 盤中最低跌至每股 122.12 美元，跌幅一度達 6.9%，市值降至約 1.61 兆美元。相較於 6 月 16 日、上市第三個交易日創下約 2.64 兆美元市值高峰，累計縮水超過 1 兆美元。目前股價也跌破 135 美元的 IPO 發行價。

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此次賣壓主要來自星艦 (Starship) 重型運載火箭發射臨時喊卡。SpaceX 表示，由於引擎出現問題，因此取消原定發射任務，預計數日後再度嘗試升空，消息拖累股價走低。

SpaceX 完成史上最大規模首次公開募股 (IPO) 後，股價一度大幅飆升，本月稍早更獲納入那斯達克 100 指數，並獲多家華爾街機構給予樂觀看法，目前分析師平均 12 個月目標價仍達 235.34 美元，遠高於目前股價。

不過，近期股價持續走弱，也讓市場開始擔憂 AI 概念 IPO 熱潮是否降溫。SpaceX 當初以 AI 作為 IPO 的重要投資訴求之一，規劃透過建置太空資料中心，搶攻規模高達 26.5 兆美元的潛在市場，因此被視為 AI 基礎建設的重要受惠者。