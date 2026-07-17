鉅亨網編譯段智恆
馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX(SPCX-US)股價周五 (17 日) 重挫，一度跌近 7%，若以 6 月創下的歷史高點計算，市值已蒸發逾 1 兆美元，這家火箭與人工智慧 (AI) 巨頭上市後的蜜月行情持續降溫，也為 AI 概念股與 IPO 市場投下陰影。
SpaceX 盤中最低跌至每股 122.12 美元，跌幅一度達 6.9%，市值降至約 1.61 兆美元。相較於 6 月 16 日、上市第三個交易日創下約 2.64 兆美元市值高峰，累計縮水超過 1 兆美元。目前股價也跌破 135 美元的 IPO 發行價。
此次賣壓主要來自星艦 (Starship) 重型運載火箭發射臨時喊卡。SpaceX 表示，由於引擎出現問題，因此取消原定發射任務，預計數日後再度嘗試升空，消息拖累股價走低。
SpaceX 完成史上最大規模首次公開募股 (IPO) 後，股價一度大幅飆升，本月稍早更獲納入那斯達克 100 指數，並獲多家華爾街機構給予樂觀看法，目前分析師平均 12 個月目標價仍達 235.34 美元，遠高於目前股價。
不過，近期股價持續走弱，也讓市場開始擔憂 AI 概念 IPO 熱潮是否降溫。SpaceX 當初以 AI 作為 IPO 的重要投資訴求之一，規劃透過建置太空資料中心，搶攻規模高達 26.5 兆美元的潛在市場，因此被視為 AI 基礎建設的重要受惠者。
儘管 SpaceX 上市曾帶動華爾街投資銀行承銷業務大幅回溫，推升第二季股票募資顧問收入創 2021 年以來新高，但隨著股價持續修正，市場也開始重新檢視 AI 概念股的估值是否過熱，以及投資人對高成長企業的風險承受能力。
下一篇