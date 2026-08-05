美股獨霸時代鬆動！高盛：分散投資重新當道 資金轉向日本、亞太與新興市場

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-05 17:20

長達十五年之久的美股獨大格局，如今出現鬆動跡象。高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer在最新發布的策略報告中直言，全球股市正邁入一場「健康的正常化」過程，資金版圖不再獨厚單一市場或單一產業，分散配置的價值正逐漸浮現。

高盛示警美股獨霸時代鬆動。(圖：Shutterstock)

Oppenheimer觀察到，自2025年初起，這股「大擴散」趨勢明顯加快腳步。過去被視為全球股市火車頭的美國，反而在主要市場中敬陪末座；相對地，日本、亞太與新興市場以當地貨幣計算的漲幅則居於前列。

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造成此番板塊挪移的關鍵，在於科技巨頭近年瘋狂擴張的資本支出，正逐步吃掉自身的自由現金流收益率，迫使市場重新檢視科技股的估值溢價。

與此同時，這波資本支出熱潮所帶來的外溢效應，反而讓工業等傳統產業重獲市場青睞，成長前景與估值評價雙雙獲得提振。

Oppenheimer在報告中特別點出一項關鍵，即這次的板塊輪動並非由估值膨脹或降息預期所推動，而是實實在在的獲利表現撐起的行情。

他認為，市值與獲利雙雙高度集中於少數股票的現象持續逾十年後，如今正迎來結構性的轉捩點，投資人透過真正的多元配置獲取超額報酬的機會，正悄悄增加。

科技股風光不再？資本支出反噬現金流優勢

回顧金融海嘯後的十多年，科技業憑藉輕資產經營模式、雲端與軟體需求的爆炸性成長，加上零利率環境撐起的估值溢價，一路推升獲利率與股東權益報酬率，穩坐全球資金最愛的寶座。

然而，ChatGPT問世後點燃的AI軍備競賽，徹底改變了遊戲規則。

Oppenheimer指出，超大型科技公司為了搶占AI版圖，展開一場前所未見的資本支出競賽，這場「超級週期」正從根本上侵蝕科技業原本引以為傲的財務體質，龐大投資持續吃掉自由現金流，逼得這些企業不得不轉向債市與股市籌措資金。

若以自由現金流收益率衡量，向來由科技巨頭撐腰的美股，相對於歐洲等價值型市場的優勢已明顯收斂，這正是近期市場相對表現出現輪動的基本面依據。

再加上政府債務攀升、通膨壓力揮之不去，以及公債供給增加，資金成本水漲船高，使得獲利成長重新成為股市報酬的主要引擎。

傳統產業迎來重估，獲利才是硬道理

值得留意的是，這波市場擴散並非空中樓閣，而是建立在扎實的獲利基礎之上。

Oppenheimer強調，不只獲利表現本身亮眼，分析師對獲利預期的修正方向也持續向上調整，等於為股市的基本面提供了雙重驗證。

超大型科技公司與晶片廠商的鉅額資本支出，加上各國政府為了能源安全、關鍵基礎設施及國防建設而加碼的財政支出，共同催生出這一輪資本支出超級週期。

而其外溢效應，也讓長期被市場冷落的工業等傳統類股重新獲得關注，成長前景與估值同步獲得提振。

從國家層面來看，各地區的股東權益報酬率整體仍維持高檔，個股之間的相關性下降，隨著領漲類股不斷輪替，選股創造超額報酬的空間正在擴大。

Oppenheimer指出，雖然美股整體本益比因科技股拖累而下滑，但若從股東權益報酬率角度審視，美國市場仍是全球最具吸引力的地方。

集中度拐點浮現，分散配置重新當道

高盛認為，個股相關性下滑，加上近期動能策略迅速瓦解，正加速市場領導權的洗牌，也為投資人在成長型股票中精選標的、創造價值提供了更有利的環境。

Oppenheimer的核心論點是，在市值與獲利雙重面向上經歷逾十年的極端集中之後，全球股市正經歷一場健康的正常化修正，多元化配置終於重新獲得實質報酬。他預期，這股趨勢仍將持續演進。