鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-15 22:50

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(MS-US) 周三 (15 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於股票交易、併購顧問與首次公開募股 (IPO) 業務全面升溫，營收與獲利雙雙創下單季新高，表現大幅優於華爾街預期。不過，由於庫藏股規模略低於部分分析師預估，盤前股價一度下跌約 1.2%，截至盤中扭轉頹勢小漲 0.80%，每股暫報 229.49 美元。

〈財報〉摩根士丹利Q2營收、獲利創單季新高 股票交易收入暴增近七成(圖：REUTERS/TPG)

摩根士丹利第二季淨利年增 58% 至 55.8 億美元，每股盈餘為 3.46 美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 2.94 美元；營收年增 27% 至創紀錄的 213.5 億美元，也遠高於市場預估的 196.4 億美元。

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圖：摩根士丹利財報

執行長皮克 (Ted Pick) 表示，市場交易活躍，加上公司在美洲、歐洲與亞洲三大地區穩定執行策略，推動整體業務交出亮眼成績。

股票交易收入暴增 69% 亞洲市場成重要推手

第二季股票交易收入年增 69% 至 63 億美元，不僅刷新摩根士丹利單季紀錄，也較 StreetAccount 調查分析師預估高出約 19 億美元。公司指出，全球市場波動加劇，帶動機構與散戶客戶交易活動升溫，其中香港、印度、日本及南韓等亞洲市場表現尤其強勁。

人工智慧 (AI) 投資熱潮持續擴散至全球市場，加上美伊對峙推升油價、通膨高檔與貨幣政策預期反覆變動，均提高市場波動，刺激股票交易需求。固定收益交易收入則年增 13% 至 24.6 億美元，與市場預期大致相符，主要受到信用交易表現支撐。

摩根士丹利的亮眼成績，也延續華爾街大型銀行第二季交易業務全面爆發的趨勢。摩根大通、高盛、美國銀行與花旗的股票交易收入均優於預期並創下新高，顯示市場震盪反而成為投行的重要獲利來源。

IPO 與併購熱潮助攻 財富管理資產突破 10 兆美元

投資銀行業務同樣大幅成長，第二季收入年增 58% 至 24.4 億美元，高於市場預期約 2.7 億美元。其中，股票承銷費用年增 70% 至 8.51 億美元，併購顧問收入為 7.98 億美元，債券承銷收入則達 7.88 億美元。

摩根士丹利本季與高盛共同擔任 SpaceX(SPCX-US) 創紀錄 IPO 的主承銷商，兩家銀行各獲得約 1 億美元費用。該公司也參與 AI 晶片業者 Cerebras 紐約上市、Alphabet 股權募資，並擔任 Fertitta Entertainment 以 176 億美元收購 Caesars Entertainment 交易的財務顧問。

全球大型交易回溫也成為投行收入的重要支柱。LSEG 數據顯示，今年上半年全球已宣布併購交易總額達 2.8 兆美元，創 1980 年有紀錄以來同期最高。

財富管理部門第二季營收年增 14% 至 88.6 億美元，優於預期，淨新增資產達 1,481 億美元，遠高於分析師估計。其中超過一半來自 IPO 後員工持股計畫所釋出的資金，推升摩根士丹利財富管理資產規模首度達到 10 兆美元的長期目標。

財務長耶沙亞 (Sharon Yeshaya) 表示，公司管理全球前 100 大獨角獸企業中約 70% 的員工持股計畫，預期相關資金將持續流入財富管理業務。摩根士丹利第二季也在 E*Trade 平台推出加密貨幣交易，並以較低費率搶攻市場。