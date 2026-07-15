鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-16 03:30

加拿大央行 (BoC) 周三 (15 日) 連續第六次會議維持利率不變，將基準隔夜利率保持在 2.25%，符合市場普遍預期。隨著加拿大經濟在經歷一年疲弱後出現復甦跡象，加上油價推動的通膨壓力可望逐漸消退，決策官員認為目前利率水準仍屬適當，暫時沒有急於調整借貸成本的必要。

加拿大央行利率連六凍！經濟展望改善、刪除「連續升息」警告(圖：REUTERS/TPG)

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示，在過去一年陷入停滯後，加拿大經濟成長似乎已經恢復。儘管美國貿易政策持續構成逆風，但消費者展現韌性，企業也正在適應新環境。這也是麥克勒姆今年以來首度對經濟前景展現更為樂觀的態度。

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此次決策符合市場預期，《路透》調查的 36 名經濟學家全數預測央行將按兵不動，多數認為至少要到明年 7 月才可能調整利率。貨幣市場目前也預期，加拿大央行今年剩餘時間將維持利率不變。

經濟重拾成長動能 但今年 GDP 預測遭下修

加拿大央行預估，第二季經濟將以年化 2.5% 的速度成長，第三季則成長 1.5%。此前受到中東衝突及美國貿易政策不確定性干擾，加拿大經濟第一季幾乎陷入停滯。

由於今年初經濟表現疲弱，央行將 2026 年經濟成長預測由 4 月的 1.2% 大幅下修至 0.7%，但同時將 2027 年與 2028 年的成長預測均上調至 1.8%。

加拿大央行指出，儘管近期數據有所波動，但整體而言，經濟發展大致符合 4 月公布的展望。央行也上調出口預測，部分原因是能源相關活動增加。

通膨方面，加拿大央行將 2026 年整體通膨預測由原先的 2.3% 上調至 2.5%，但預估物價漲幅將在明年初回到 2% 目標，並在未來兩年大致維持於 1% 至 3% 目標區間的中點附近。

升降息都不急 中東戰火、美國貿易政策仍是最大變數

值得注意的是，馬克林此次不再重申過去兩次利率決策中的警告。此前他曾表示，如果中東衝突持續，且能源價格上漲進一步推高廣泛通膨，央行可能需要「連續」升息；他也曾警告，如果美國實施重大新貿易限制，則可能需要降息。

加拿大央行表示，目前 2.25% 的政策利率仍屬適當，並處於央行估計中性利率區間的低端，一般被認為足以為經濟提供溫和支持，又不至於刺激通膨。

不過，央行仍強調不確定性居高不下，並準備視需要調整貨幣政策。馬克林警告，央行目前可以忽略油價上升對通膨的直接影響，但能源價格維持高檔的時間愈長，外溢至其他商品與服務的風險就愈大，央行不會允許高油價演變成持續性通膨。

蒙特婁銀行策略師 Benjamin Reitzes 表示，近期較強勁的數據讓加拿大央行對經濟前景稍微樂觀，但過去 18 個月經濟表現並不穩定，央行尚未相信成長將持續加速。在產出缺口明確且持續縮小前，央行很難轉向更加鷹派。