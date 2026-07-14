鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-15 07:01

黃金周二 (14 日) 反彈逾 2%，主因是美國 6 月通膨數據比預期疲軟，讓投資人期待聯準會 (Fed) 可望採取較不鷹派的措施。

〈貴金屬盤後〉美6月CPI升勢趨緩 黃金反彈逾2% (圖:Shutterstock)

黃金現貨上漲 1.6%，報每盎司 4063.78 美元，前日曾觸及 7 月 1 日以來最低。

8 月交割的黃金期貨收高 1.6%，報每盎司 4069.70 美元。

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美元指數下跌 0.6%，讓以美元計價的黃金對持有外幣的投資人來說變得相對划算。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金因為消費者物價指數 (CPI) 意外溫和而上揚，不只整體通膨下滑，更重要的是核心通膨持平。這至少能讓大幅淡化市場對 7 月和 9 月會議上升息的預期。」

美國 6 月 CPI 年增 3.5%，從 5 月的 4.2% 大幅降溫，核心 CPI 持平，也低於 5 月的增加 0.2%。

數據公布後，交易員不再押注 Fed 可能在 7 月 28-29 日會議中升息。

投資人接下來將關注周三公布的生產者物價指數 (PPI)。

Fed 主席華許周二出席眾議院金融服務委員會的聽證會，重申他此刻的主要任務是讓通膨回到 Fed 的 2% 目標。

地緣政治方面，美伊雙方為了爭奪荷姆茲海峽的控制權而僵持不下，伊朗對美國在約旦的空軍基地發射彈道飛彈，美國則對伊朗目標實施長達五小時的攻擊。

Wong 說：「與伊朗關係回到劍拔弩張的狀態， 會讓這個月的整體通膨進一步上揚，因此黃金未來幾天的上漲空間可能放緩至每盎司 4200 美元附近，白銀價格可能跌到每盎司 63-64 美元。」

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