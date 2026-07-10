鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-11 07:06

黃金周五 (10 日) 收低，本周周線也收黑，主因是中東緊張導致的油價上漲重新點燃通膨升溫疑慮，進而支撐美國緊縮貨幣政策的預期，連帶打壓不孳息的黃金。

黃金現貨下跌 0.4%，報每盎司 4103.23 美元。

8 月交割的黃金期貨收低 0.7%，報每盎司 4113.70 美元。

黃金本周共下跌 1.7%。

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道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略全球主管 Bart Melek 說：「主因在於美國和伊朗間的關係再度緊張，投資人大致上不希望此刻持有黃金和白銀，也因此我們看到金價跌向 4100 美元。」

國際能源署 (IEA) 表示，美國和伊朗最近恢復空襲，可能推翻該機構對明年石油市場明顯過剩的預測。

國際油價本周周線下跌，當能源價格上揚，就會推升通膨疑慮，強化央行升息的可能性。

雖然黃金被視為規避通膨的工具，但是利率上揚通常代表其他孳息資產的投資魅力相對上升，因此打壓著不孳息的黃金。

Melek 說：「市場上的每個跡象都指向通膨升溫疑慮，過去幾天油價反彈後特別明顯。這將讓央行抱持謹慎態度，尤其是聯準會 (Fed)。」

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預測 9 月升息的機率約為 69%。

在通膨升溫的疑慮下，日前公布的 6 月會議紀錄顯示 Fed 官員立場分歧但略偏鷹派。投資人如今把焦點轉向下周的通膨數據，以及 Fed 主席華許的國會聽證會，以尋找貨幣政策前景的線索。

另一方面，黃金本周在印度出現大幅折價，而在中國的需求則保持平穩，中國央行日前公布 6 月黃金儲備創下超過兩年半來的最大增幅。

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