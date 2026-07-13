〈貴金屬盤後〉川普恢復對伊朗海上封鎖 現貨黃金應聲摜破4000美元大關

鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-14 06:57

黃金周一 (13 日) 下挫 3%，美國總統川普宣布重啟對伊朗的海上封鎖之後，油價應聲飆漲，重燃通膨升溫疑慮和升息預期，進而打壓不孳息的黃金。

黃金現貨下跌 3%，報每盎司 3996.76 美元，盤中觸及 7 月 1 日以來最低。

8 月交割的黃金期貨收低 2.6%，報每盎司 4005.70 美元。

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Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「油價因為中東衝突而大漲，而且還有聯準會 (Fed) 可能緊縮政策的因素存在。這對黃金這類不孳息的資產來說是壞消息。如果油價持續攀高，金價可能繼續下跌，一開始先跌破 3800 美元，如果賣壓加速，還有可能跌到 3500 美元。」

川普周一表示美國將恢復對伊朗的海上封鎖，且將對所有通過荷姆茲海峽的貨物收取 20%「通瓶費」，以回擊伊朗封鎖海峽的說法。油價應聲大漲 5%。

高油價通常會導致能源價格上漲，進而推升整個經濟體系中的運輸費用，進而推升通膨，導致央行必須維持更長一段時間的高利率，甚至必須進一步升息，以平抑物價上漲壓力。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預測 9 月升息的機率約為 75%。

Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 預定周二首度出席國會聽證會，投資人將檢視他對利率展望的任何線索。

美國政府本周預定發布關鍵數據，包括消費者物價指數 (CPI)、生產者價格指數 (PPI)、零售銷售和初領失業救濟金人數。

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