鉅亨網編譯許家華 2026-07-10 06:10

國際金價周四 (10 日) 反彈逾 1%，前一交易日跌至一周低點後吸引逢低承接買盤進場，加上市場持續關注中東局勢發展，以及美國聯準會 (Fed) 後續利率政策走向，支撐金價回升。

紐約時間下午 2 時 05 分，現貨黃金上漲 1.3%，報每盎司 4,130.58 美元，前一天一度跌至 7 月 1 日以來最低水準。8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 1.4%，收每盎司 4,140.80 美元。

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StoneX 資深市場策略師 Bob Haberkorn 表示，金價前一日大跌後吸引部分投資人進場承接，短期而言，影響黃金走勢最重要的因素仍是 Fed 貨幣政策。

他指出，若 Fed 轉向較為鴿派的利率立場，黃金與白銀價格有望進一步走高；反之，若 Fed 暗示仍有進一步升息必要，則黃金與白銀都可能面臨壓力。

地緣政治方面，美軍空襲伊朗南部沿海及東部省份後，伊朗武裝部隊對美國設於鄰近波斯灣國家的軍事設施發動攻擊，使雙方維持約三周的停火協議再度面臨考驗。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，目前市場預估 Fed 在 9 月升息的機率約為 64%。

Fed 日前公布的 6 月會議紀錄也顯示，決策官員對通膨的擔憂持續升高，部分官員甚至認為，在 Fed 決定維持利率不變之前，已有理由進一步升息。

投資人接下來將聚焦下周公布的美國通膨數據，以及 Fed 主席 Kevin Warsh 赴國會作證的談話內容，以尋找未來貨幣政策方向的更多線索。

另一方面，滙豐銀行 (HSBC) 最新報告下調黃金中長期價格預測，將 2026 年平均金價預估由每盎司 4,864 美元降至 4,560 美元，2027 年預估則由 5,000 美元下修至 4,925 美元。