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〈貴金屬盤後〉黃金走低 川普撂狠話與伊朗停火已「告終」

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周三 (8 日) 收黑，美國總統川普與伊朗之間的臨時停戰協議已經結束之後，油價大漲，通膨升溫疑慮再起，連帶打壓不孳息的黃金

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〈貴金屬盤後〉黃金走低 川普撂狠話與伊朗停火已「告終」  (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌 0.9%，報每盎司 4067.39 美元，盤中一度觸及 7 月 1 日來最低。
  • 8 月交割的黃金期貨收低 1.8%，報每盎司 4082.40 美元。

High Ridge 金屬交易主任 David Meger 說：「今天價格變動的主因在於美國和伊朗緊張升高，在停火協議可能告終的情況下，我們看到所有風險資產都下跌，包括黃金。」

雙方敵意明顯升高，美國為了報復伊朗對荷姆茲海峽通行商船的攻勢而發動襲擊，伊朗則表示已鎖定在巴林和科威特的軍事據點。這導致國際油價跳漲逾 5%。

油價上漲通常會推升通膨，且可能迫使央行透過升息抑制物價壓力。雖然黃金通常被視為規避通膨的避險工具，但因黃金本身不孳息，在高利率環境下，投資吸引力也跟著打折。

另一方面，周三公布的聯準會 (Fed)6 月 16-17 日會議紀錄顯示官員對高通膨的擔憂日益升高，有少數幾名與會官員認為有立即升息的可能性。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預測 9 月升息的機率約為 69%，高於周二的 62%。

美國銀行周二把 2026 年金價預測下修 14% 至每盎司 4360 美元，理由是 Fed 更加鷹派，但認為一旦緊縮循環告終，金價可能重返 5000 美元。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 2.9%，報每盎司 58.25 美元。
  • 現貨白金下跌 3.6%，報每盎司 1580.92 美元。
  • 現貨鈀金下跌 4.5%，報每盎司 1219.84 美元。

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黃金金價貴金屬Fed聯準會通膨美國伊朗美伊中東油價能源川普停火

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現貨黃金4080.61-0.61%
現貨白銀58.40-2.68%
現貨鈀金1222.42-4.27%
現貨白金1583.51-3.48%

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