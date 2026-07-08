鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-09 04:31

黃金周三 (8 日) 收黑，美國總統川普與伊朗之間的臨時停戰協議已經結束之後，油價大漲，通膨升溫疑慮再起，連帶打壓不孳息的黃金。

〈貴金屬盤後〉黃金走低 川普撂狠話與伊朗停火已「告終」 (圖:Shutterstock)

黃金現貨下跌 0.9%，報每盎司 4067.39 美元，盤中一度觸及 7 月 1 日來最低。

8 月交割的黃金期貨收低 1.8%，報每盎司 4082.40 美元。

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High Ridge 金屬交易主任 David Meger 說：「今天價格變動的主因在於美國和伊朗緊張升高，在停火協議可能告終的情況下，我們看到所有風險資產都下跌，包括黃金。」

雙方敵意明顯升高，美國為了報復伊朗對荷姆茲海峽通行商船的攻勢而發動襲擊，伊朗則表示已鎖定在巴林和科威特的軍事據點。這導致國際油價跳漲逾 5%。

另一方面，周三公布的聯準會 (Fed)6 月 16-17 日會議紀錄顯示官員對高通膨的擔憂日益升高，有少數幾名與會官員認為有立即升息的可能性。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預測 9 月升息的機率約為 69%，高於周二的 62%。

美國銀行周二把 2026 年金價預測下修 14% 至每盎司 4360 美元，理由是 Fed 更加鷹派，但認為一旦緊縮循環告終，金價可能重返 5000 美元。

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