〈貴金屬盤後〉黃金走低 川普撂狠話與伊朗停火已「告終」
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (8 日) 收黑，美國總統川普與伊朗之間的臨時停戰協議已經結束之後，油價大漲，通膨升溫疑慮再起，連帶打壓不孳息的黃金。
High Ridge 金屬交易主任 David Meger 說：「今天價格變動的主因在於美國和伊朗緊張升高，在停火協議可能告終的情況下，我們看到所有風險資產都下跌，包括黃金。」
雙方敵意明顯升高，美國為了報復伊朗對荷姆茲海峽通行商船的攻勢而發動襲擊，伊朗則表示已鎖定在巴林和科威特的軍事據點。這導致國際油價跳漲逾 5%。
油價上漲通常會推升通膨，且可能迫使央行透過升息抑制物價壓力。雖然黃金通常被視為規避通膨的避險工具，但因黃金本身不孳息，在高利率環境下，投資吸引力也跟著打折。
另一方面，周三公布的聯準會 (Fed)6 月 16-17 日會議紀錄顯示官員對高通膨的擔憂日益升高，有少數幾名與會官員認為有立即升息的可能性。
芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預測 9 月升息的機率約為 69%，高於周二的 62%。
美國銀行周二把 2026 年金價預測下修 14% 至每盎司 4360 美元，理由是 Fed 更加鷹派，但認為一旦緊縮循環告終，金價可能重返 5000 美元。
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