鉅亨網編譯段智恆 2026-07-15 02:00

SK 海力士 (SKHY-US) 美國存託憑證 (ADR) 掛牌僅三天，相較南韓上市普通股的溢價就急速膨脹至近 50%，凸顯美國投資人對這家 AI 記憶體晶片巨頭的追捧程度，也為上市初期的劇烈波動再添話題。

SK 海力士 ADR 周二 (14 日) 盤中一度暴漲 23%，不僅完全收復前一交易日重挫 9.3% 的失土，更使其相較首爾上市普通股的溢價擴大至約 46%，遠高於上周進行 265 億美元發行時僅約 3% 的價差。

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根據提交美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，每一份 SK 海力士 ADR 相當於 0.1 股南韓普通股。由於普通股轉換為美國 ADR 受到限制，市場原先便預期 ADR 可能較首爾上市股票存在一定溢價，但掛牌短短三天就擴大至近 50%，仍凸顯兩地市場定價出現巨大落差。

SK 海力士 ADR 近期走勢宛如坐上雲霄飛車。周一受到南韓股市創紀錄賣壓蔓延至美股影響，ADR 重挫 9.3%，周二卻又一度狂飆 23%。與此同時，SK 海力士 ADR 選擇權周二正式在美國選擇權交易所掛牌，讓交易員更容易透過全球最大衍生性金融商品市場押注這家南韓記憶體晶片大廠的股價走勢。

SK 海力士 ADR 上市初期的劇烈波動，主要受到市場對 AI 產業鏈估值過高，以及半導體支出可能接近高峰的疑慮影響，投資人情緒持續在 AI 樂觀情緒與產能過剩風險之間擺盪。