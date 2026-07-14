鉅亨網編譯段智恆 2026-07-15 01:30

SK 海力士 (SKHY-US) 美國存託憑證 (ADR) 選擇權周二 (14 日) 正式在美國選擇權交易所掛牌交易，讓投資人能更便利地透過全球最大衍生性金融商品市場，押注這家南韓記憶體晶片巨頭的股價走勢。首日交易明顯集中於短天期合約，顯示市場積極押注股價短線波動。

截至紐約時間上午 10 時 25 分，SK 海力士 ADR 選擇權成交量約 3.3 萬口，其中超過三分之二集中於本周五 (17 日) 到期的合約，凸顯交易員偏好利用短天期選擇權進行短線押注。

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個別合約方面，履約價 185 美元的買權最為熱門，成交量達 2,900 口，其次為履約價 145 美元的賣權。此外，8 月到期、履約價 200 美元的買權也受到市場青睞，成交量超過 1,500 口。

Piper Sandler 選擇權主管 Daniel Kirsch 表示，交易員很可能正在建立短期看漲部位，押注 SK 海力士 ADR 本周進一步上漲。他預期市場對短天期上漲部位將出現龐大需求，尤其是本周五到期的買權，因為散戶投資人可能迅速湧入這項新產品。

SK 海力士 ADR 周二早盤一度大漲 14%。該公司上周透過首次公開募股 (IPO) 籌資約 265 億美元，但上市以來股價劇烈震盪，反映投資人一方面追捧 AI 熱潮帶動的高頻寬記憶體 (HBM) 需求，另一方面又擔憂產能過剩風險。

南韓股市近期波動也明顯加劇。由 SK 海力士與三星電子 (Samsung Electronics) 等大型科技股主導的南韓綜合股價指數 (Kospi) 劇烈震盪，市場情緒不斷在 AI 樂觀狂熱與產能過剩疑慮之間擺盪。