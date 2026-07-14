2026年全球超級財富報告：富豪人數創歷史新高 AI與亞洲崛起重塑格局

鉅亨網新聞中心 2026-07-14 16:20

根據財富情報機構 Altrata 發布的第 14 版《2026 年全球超高財富報告》，全球超高淨值 (UHNW，指淨資產超過 3,000 萬美元) 人口在 2025 年達到了 556,850 人的歷史巔峰。這不僅是連續第二年實現兩位數增長，更是自 2017 年以來最強勁的年度擴張，該群體的總財富也隨之飆升至 63.8 兆美元。

2026年全球超級財富報告：富豪人數創歷史新高 (圖:shutterstock)

財富高度集中與「馬太效應」

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報告指出，全球財富分配呈現極度不均的趨勢。超高淨值群體僅占全球百萬富翁總數的 1.1%，卻掌控了該群體總財富的 32%。

這種財富匯聚的「馬太效應」正以前所未有的速度重塑全球資本與奢侈品市場的底層邏輯。該群體每年在奢侈品上的支出高達 2,820 億美元，並貢獻了全球三分之一以上的個人慈善捐贈。

香港穩居全球第二

在城市排名方面，紐約以近 2.4 萬名超級富豪蟬聯榜首。香港則表現亮眼，富豪人數同比大增 26.4% 至 18,290 人，位居全球城市第二，主要受益於跨境財富回流、樓市「撤辣」及與內地市場的深度聯動。此外，首爾因在 AI 硬件供應鏈 (如三星、SK 海力士) 的領先地位，人數急增 36.3%。

雖然美國仍以 37% 的占比維持全球領先，但亞洲正成為造富的核心引擎，其 2025 年增速達 15.8%，且富豪平均年齡 (64 歲) 較北美 (68 歲) 更為年輕。

AI、創業精神與未來展望

財富創造的驅動力正由 AI 技術變革、代際轉移及地緣格局重構共同定義。目前全球 80% 的北美富豪為白手起家，且女性占比預計將從目前的 12% 於 2040 年提升至 19%。