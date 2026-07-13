AI記憶體定價權被高估了？SK海力士股價暴跌、HBM高估值與獲利落差浮現

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-13 16:00

SK 海力士股票週一（13 日）在首爾交易收盤重挫 15.37%，拖累韓國基準 Kospi 指數走弱。此次下跌恰與上週五（10 日）SK 海力士美國存託憑證 (SKHY-US) 在紐約大漲 13% 形成強烈對比，凸顯海內外投資人對這家記憶體大廠的「AI 記憶體」故事，出現明顯認知落差。

SK海力士股價暴跌、HBM高估值與獲利落差浮現。(圖：Shutterstock)

SK 海力士上週完成規模達 265 億美元的美國上市，堪稱外國企業赴美 IPO 案例中數一數二的大型交易。訂單超額認購逾 7 倍，顯示海外資金需求熱烈，ADR 掛牌首日收漲 13%，且相對首爾股價溢價達 15% 左右。

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然而榮景未能延續至本週。首爾教保生命保險主動權益投資主管 Jason Minsang Kam 指出，紐約掛牌帶來的上漲動能已被市場消化殆盡，該股在當地交易時段恐面臨大量獲利了結賣壓，以及套利部位平倉。

分析人士認為，這波「先漲後跌」的走勢並非單純技術性回檔，而是本土持股人與海外買盤對同一資產的信心出現落差。海外資金以實際資金追捧「AI 記憶體」題材，本土資金卻選擇趁高減碼。

若從 2022 年底起算，SK 海力士股價迄今累計漲幅約達 25 倍，使這檔傳統上屬於景氣循環股的記憶體廠，被市場重新定位為成長股。

市場觀察指出，這波漲勢背後散戶參與程度甚深，融資交易活躍，加上「國家代表企業」的情緒帶動，將股價推升至部分分析師需要不斷上修目標價的程度。

由於 SK 海力士在 Kospi 指數中權重極高，個股波動對整體大盤的牽動效應也格外明顯。

值得留意的是，這波漲幅中，公司獲利成長幅度遠不及股價漲幅，兩者之間的落差主要由估值擴張填補，顯示本輪行情更多建立在市場預期，而非已實現的獲利表現之上。

HBM：命脈亦是罩門

分析指出，支撐這場資本市場行情的核心，是高頻寬記憶體（HBM）。一種將多層 DRAM 堆疊、緊鄰 GPU 運算核心、以極寬資料通道大幅提升傳輸效率的記憶體技術。

在 AI 運算需求下，算力若無法搭配足夠頻寬，龐大的 GPU 運算資源便可能閒置。

SK 海力士目前是輝達 (NVDA-US) 最大的 HBM 供應商，HBM3E 已量產供貨，HBM4 也在持續推進。

然而，這層深度綁定關係屬於雙面刃。SK 海力士對單一大客戶輝達的營收依賴度也隨之提高，一旦輝達自行研發記憶體方案，或分散訂單至其他供應商，現有的估值邏輯恐將鬆動。

多項數據顯示，HBM 價格季增幅近幾季持續放緩，反觀傳統 DRAM 價格漲勢卻逐季走強，兩者走勢有交叉之勢。

有南韓資券商已據此將 SK 海力士的營業利益預期，下修至低於市場共識 8%。分析指出，這項調整反映 HBM 對營收貢獻雖仍為正向因子，但傳統晶片價格疲弱的拖累更大，兩相抵銷後導致整體獲利預期下修。

值得注意的是，HBM 營收占比愈高，公司獲利對傳統晶片價格波動的敏感度也隨之升高，原本被視為「護城河」的高占比結構，如今反倒成為潛在風險敞口。

「估值溢價」不等於「定價權」

市場人士分析，過去半年 AI 相關類股的評價重心，已逐漸從「算力」轉向「頻寬」，帶動輝達之後、記憶體廠商跟進重新評價。

但就技術壁壘與定價能力而言，HBM 本質仍屬標準化記憶體產品，與 GPU 相比，SK 海力士在定價權、毛利率及議價能力等指標上仍有明顯差距。

由於客戶高度集中於輝達單一大廠，SK 海力士的議價空間也因此受限。此外，AI 資本支出擴張速度遠快於記憶體廠商營收回收速度，兩者之間存在時間落差。

分析人士總結指出，此輪記憶體廠所獲得的，是「估值溢價」而非真正的「定價權」，前者可能隨市場情緒消退而收斂，後者則無法憑空產生。

週一首爾股價的重挫，被市場視為海內外資金對「AI 記憶體」題材認知分歧浮上檯面的訊號。

SK 海力士兩年半來逾 25 倍的漲幅，背後交織著散戶熱情、融資槓桿與 AI 敘事的加持，而非單純由獲利成長支撐。