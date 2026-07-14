鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-14 12:00

SpaceX股票太複雜，要3名分析師聯手才敢喊買進(圖：Shutterstock)

馬斯克 (Elon Musk) 旗下這家橫跨火箭、通訊與 AI 領域的公司，業務實在太過龐雜，仍處於發展初期的業務遍及多個產業，幾乎不是一名分析師就能完全掌握。這也帶來一個問題：應該由哪一類分析師負責追蹤這檔股票？

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看看目前追蹤 SpaceX 股票的分析師就知道。德意志銀行分析師 Edison Yu 主要負責汽車產業，包括 特斯拉 (Tesla)(TSLA-US)。RBC 分析師 Ken Herbert 負責航太與國防產業。富國銀行分析師 Ken Gawrelski 負責科技業。Oppenheimer 分析師 Timothy Horan 追蹤科技與電信類股。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 過去長期擔任該行汽車產業分析師，如今則負責具身人工智慧 (embodied AI) 領域。

要同時成為火箭、衛星通訊、AI 以及馬斯克的專家，確實並不容易。

不過，解決方法似乎並不複雜，那就是合作。

RBC 的 Herbert 表示，「我們採取團隊合作的方式…… 在首次啟動研究時，我們有三名分析師共同參與。」畢竟一名航太產業分析師不可能像一位畢生研究電信產業的分析師那樣，隨時準備深入討論電信業務。

他補充稱，「這增加了追蹤這檔股票的複雜度。」

有時當客戶詢問 SpaceX 的太空寬頻業務 Starlink 時，Herbert 必須找 RBC 內部其他分析師一起說明電信領域的細節。「我不知道兩年後自己是否仍會是主要負責 SpaceX 的分析師，但目前這樣的安排是合理的，這也是我們現在試圖處理這檔股票的方式。」

如果可重複使用火箭還不夠特別，那麼 SpaceX 橫跨多個產業的擴張方式，更是這家公司與眾不同的另一個原因。

上述作為例子的五名分析師有一項共同點：他們全都看好 SpaceX 股票，並給予買進評級。他們的平均目標價約為 250 美元，相當於給予 SpaceX 約 3.3 兆美元的估值。

不過，華爾街的樂觀看法近期並未對股價帶來太大幫助。SpaceX 股價上周五收在 145.30 美元，創下 6 月 IPO 以來最低收盤價。周一股價再創收盤新低，下跌 4.2% 至 139.14 美元，僅比 135 美元的 IPO 發行價高出幾美元。

有幾項因素可能對 SpaceX 股價造成壓力。首先是估值問題，Future Fund Active ETF 共同創辦人 Gary Black 認為，SpaceX 目前估值約為 1.8 兆美元，但預計 2026 年仍無法實現獲利。

其次，在公司公布財報後，預計將有 20% 股票解除禁售限制，時間可能落在 8 月中旬。這意味著市場上可能出現更多可供出售的股票。