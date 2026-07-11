鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-11 18:10

美股主要指數波動率看似風平浪靜，但市場內部壓力其實正快速累積。在地緣政治、貨幣政策預期與信貸市場訊號三重壓力交織下，市場脆弱性已攀升至近年高點，而市場高度期待、風險也同步升高的第二季財報季，正好在此刻拉開序幕。

瑞士銀行（UBS）衍生品策略團隊所編製的「Turbu-lens」市場脆弱度指標，目前讀數為 0.9（量表區間為負 1 至正 1），創下 2025 年 9 月中旬以來最高水準。

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從歷史經驗來看，該指標出現類似讀數時，往往預示著 VIX 恐慌指數即將出現階段性急升。

由策略師 Maxwell Grinacoff 領軍的團隊示警，這項指標目前顯示「市場處於極度脆弱狀態」，而財報季恰好在此刻啟動。

團隊進一步指出，若系統性交易策略全面加碼槓桿部位，該指標讀數「可能真正觸及 + 1」的滿檔水準。

市場對本季財報的期待值同樣居高不下，進一步放大了潛在風險。分析師預估標普 500 指數成分股第二季獲利成長率高達 24%，對歐股斯托克 600 指數的預期也達 12%。

與過往財報季不同的是，分析師在公布前夕不斷上修預測，信心程度異常強烈，這也意味著一旦實際結果不如預期，市場修正的空間恐怕更大。

分析指出，儘管 VIX 指數目前處於偏低水準，但這樣的平靜恐怕具有迷惑性。

巴克萊銀行策略師指出，VIX 近期走低的時點，恰好落在季節性價格波動通常收斂的期間，屬於「短暫的甜蜜期」，持續性有限，而財報季一旦開跑，VIX 很可能重新走高。

更值得留意的是，指數層面波動率的低迷，實際上掩蓋了市場內部的極端分歧。個股波動率已超出指數波動率三倍以上。

瑞銀表示，這樣的落差在夏季收斂的機率偏高，屆時無論是貨幣政策重新定價，或是地緣政治意外衝擊，都可能引爆指數層面波動率的急升。

在避險策略上，由於分散化交易與類股輪動效應，預期將在未來數週的財報期間持續發酵，指數層面的避險工具效果恐怕有限。

策略師建議：「就戰術層面而言，個股選擇權或許能提供更好的避險機會」。

油價與債市同步發出警訊、信貸市場未為股市上漲背書

地緣政治局勢牽動的油價波動，正對全球股市形成持續性壓力。

布蘭特原油價格已升破每桶 80 美元大關，這樣的走勢可能讓通膨預期維持在高檔，並促使美國聯準會（Fed）持續採取觀望態度。

儘管聯準會會議紀要公布後，市場對升息的預期變化不大，但 10 年期美國公債殖利率已悄悄升至接近 4.6% 的水準，債市波動率走高正對全球股市釋出負面訊號，至少將壓抑股市進一步上漲的空間。

花旗集團的策略師團隊指出，市場目前對油價走高的部位布局存在明顯落差，其中歐洲股市尤其脆弱，原因在於歐洲高度依賴能源進口，且在 AI 受惠資產上的曝險程度偏低。

策略師在報告中寫道：「若油價漲勢延續，歐股修正的幅度恐怕相當顯著，畢竟市場先前已大幅消化衝突落幕的預期」。

信貸市場的表現，也為近期股市的上漲動能敲響警鐘。相較於股市指數先前一路衝上歷史新高，信用違約交換（CDS）利差的收斂幅度相當有限，顯示信貸市場並未對股市漲勢給予充分背書。

隨著近期股市出現回檔修正，兩者才重新趨於一致，但分析人士認為，若要支撐股市展開更強勁的上漲行情，仍須觀察到信貸市場出現更明確的收斂訊號。

面對上述多重風險，瑞銀建議投資人可透過「配對相關性交易」策略，掌握個股層面的波動機會。