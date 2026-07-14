鉅亨網新聞中心 2026-07-14 09:10

美國總統川普 (Donald Trump) 已通知國會，伊朗戰事重新爆發。美軍週一連續第三晚空襲伊朗，並宣布將於美東時間週二 (14 日) 下午 4 時恢復對伊朗海上封鎖。

隨著美伊衝突再度升高，市場憂心荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 原油運輸受阻，國際油價盤中一度大漲近 10%。

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根據川普致國會領導人的信函，美軍已於 7 日對伊朗境內目標實施「防禦性打擊」。白宮表示，川普身為三軍統帥，相關軍事行動屬於憲法賦予的職權；但此舉再次引發白宮與國會對戰爭授權的爭議，因國會先前已表決要求總統若欲持續軍事行動，應終止戰事或取得國會批准。

川普週一稍早接受福斯新聞 (Fox News) 訪問時表示，美國將重新控制荷姆茲海峽，並認為美國數十年來維護該航道安全，理應獲得補償。

隨後，川普在 Truth Social 發文宣布，美國將恢復對伊朗的海上封鎖，封鎖措施僅針對伊朗船隻及其客戶，限制其進出荷姆茲海峽，其他國家仍可自由通行。他並表示，美國將向所有經由荷姆茲海峽運送的貨物收取 20% 費用，以補償維持航道安全的成本，相關程序將立即展開。

川普表示，美國將成為「荷姆茲海峽的守護者」，這項收費是基於公平原則，用於支付維護全球重要能源航道安全所需的支出。他亦不排除美伊「有可能達成協議」。

同日，美國中央司令部 (CENTCOM) 宣布，美軍將自美東時間 14 日下午 4 時 (台灣時間 15 日凌晨 4 時) 起，恢復對伊朗港口及沿海地區的海上封鎖。

封鎖範圍涵蓋伊朗全境港口及石油出口設施，但前往非伊朗目的地的中立船隻仍可通行，人道物資運輸也可在接受檢查後放行。

此外，美國中央司令部表示，在川普指示下，美軍已於美東時間週一下午 4 時 45 分展開對伊朗的連續第三晚空襲，目標是進一步削弱伊朗軍事能力，以及其對荷姆茲海峽商業航運的威脅。

伊朗則迅速回應。

伊朗官媒報導，伊斯蘭革命衛隊防空部隊於荷姆茲海峽上空擊落一架美軍 MQ-1 無人機；伊朗南部阿巴斯港 (Bandar Abbas)、科納拉克 (Konarak) 及位於荷姆茲海峽的拉拉克島 (Larak Island) 先後傳出多起爆炸聲，但官方尚未說明爆炸原因。

伊朗外交部長阿拉格奇 (Abbas Araghchi) 批評，美國擬對荷姆茲海峽貨物收取 20% 費用「太過分」，並強調伊朗才是荷姆茲海峽真正的守護者。伊朗軍方也重申，絕不允許美國介入荷姆茲海峽管理，若美軍未經伊朗授權干預航運，將遭到強力反擊。

另一方面，伊朗駐英國大使館表示，目前靠近阿曼一側的南部航道「不安全、不可靠且容易發生事故」，並指控美國刻意引導航運經過高風險航道；美軍則持續表示，荷姆茲海峽航行仍保持暢通。

針對川普提出的收費計畫，聯合國轄下國際海事組織 (IMO) 表示，反對對用於國際航行的海峽徵收通行費，並指出僅因船舶通過國際海峽即強制收費，在國際法上缺乏依據。

多名航運業人士也質疑，此舉不僅難以提升航運安全，還可能進一步增加全球航運成本與地緣政治風險。