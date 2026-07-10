鉅亨網編譯段智恆 2026-07-11 02:00

摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 警告，隨著晶片製造商定價能力受限的跡象逐漸浮現，投資人應對半導體類股保持審慎。她認為，市場對人工智慧 (AI) 支出的樂觀預期，可能已推動晶片股漲得過高。

Shalett 周五接受《彭博》電視訪問時表示，AI 資料中心的技術架構正在重新設計，包括 Meta、Google 及亞馬遜等超大規模雲端業者，正自行開發成本較低的專有晶片，藉此降低對外部晶片供應商的依賴。這項趨勢可能削弱部分晶片廠商，尤其是記憶體業者的定價能力。

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她指出，市場目前仍有充裕資金可投入 AI 交易，但半導體產業長期存在一項規律：當供應鏈出現瓶頸，部分業者得以藉供應短缺取得超額利潤時，工程師便會開始尋找更便宜的替代方案。

Shalett 本周在投資報告中形容半導體類股已「明顯超買」，並表示無論從晶片 ETF 或費城半導體指數來看，都能找到支持這項判斷的證據。彭博彙整數據顯示，費城半導體指數的本益比自 2022 年以來已增加逾兩倍，反映市場給予晶片股的估值大幅膨脹。

她提出警告之際，南韓記憶體晶片大廠 SK 海力士周五正式在那斯達克掛牌。該公司此次募資 265 億美元，成為外國企業在美國規模最大的首次股票發售。不過，SK 海力士在南韓掛牌的股票近期劇烈震盪，自上月觸及高點以來已下跌 26%，凸顯市場對高估值的疑慮升溫。

Shalett 也將 Meta(META-US)近期調整 AI 策略，視為大型科技公司開始重新檢視巨額資本支出的訊號。Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 本周表示，公司正評估是否將部分 AI 基礎設施出租給外部客戶，以提高資產價值。