鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-07-11 05:56

美國股市周五 (10 日) 收高，標普 500 指數距歷史新高僅一步之遙。南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK hynix)(SKHYV-US) 美國掛牌首日表現亮眼，激勵市場對記憶體晶片股的樂觀情緒，投資人同時開始聚焦下周即將展開的第二季財報季。

AI 交易再度成為市場焦點，SK 海力士在美國上市首日收盤上漲 12.7%，收在 168 美元。該公司於周四透過發行美國存託憑證 (ADR)，以每股 149 美元價格募得逾 260 億美元。

‌



標普 500 指數 11 大類股中，有 8 個類股收高。其中，資訊科技類股上漲 1.65%，表現最佳，其次為非必需消費品類股上漲 1.46%。

費城半導體指數小漲 0.06%，連續第三個交易日收高。

美股午盤漲幅進一步擴大，因美國總統川普表示，伊朗已提出希望繼續與美方進行談判，而美國也已同意，但今年 6 月達成的停火協議已經「結束」。

美國與伊朗本周爆發新一輪軍事衝突，再度引發市場對能源價格攀升的擔憂。投資人憂心，高油價可能再次推升通膨，迫使聯準會 (Fed) 進一步升息。

美國多家大型銀行將於下周揭開第二季財報季序幕。根據 LSEG I/B/E/S，標普 500 成分股企業第二季獲利可望較去年同期大增 24%，其中科技企業仍將是整體獲利成長的最大推手。

受惠於企業獲利預估持續上修，目前標普 500 指數本益比約為未來預估獲利的 20 倍，低於今年 5 月底的約 21 倍。儘管指數已逼近歷史新高，但估值壓力反而較先前略有改善。

市場下周除了關注企業財報，也將聚焦美國 6 月通膨數據，以判斷聯準會後續貨幣政策方向。聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 也預定赴眾議院金融服務委員會作證。

美股周五 (10 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 149.60 點，或 0.29%，收 52,637.01 點。

那斯達克指數上漲 74.72 點，或 0.29%，收 26,281.61 點。

S&P 500 指數上漲 31.75 點，或 0.42%，收 7,575.39 點。

費城半導體指數上漲 7.16 點，或 0.055%，收 12,967.16 點。

NYSE FANG + 指數上漲 59.09 點，或 0.34%，收 17,570.37 點。

標普 500 指數 11 大類股中，有 8 個類股收高。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 大漲 5.97%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.48%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.69%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.65%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.36%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.09%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。

企業新聞

SK 海力士正式掛牌那斯達克，開盤價報每股 170 美元，較 ADR 定價 149 美元大漲約 17%，終場收漲近 13%。公司目前以「SKHYV」為股票代碼交易，並將自下周二起改為「SKHY」。此次 ADR 發行共募得 265 億美元，資金將用於投資新廠與設備等擴張計畫。

蘋果周五向美國加州北區聯邦法院提起訴訟，控告 OpenAI 涉嫌竊取商業機密，指控該人工智慧公司為開發自家消費性硬體產品，非法取得蘋果的智慧財產。

穩定幣發行商 Circle Internet Group(CRCL-US) 宣布已獲美國貨幣監理署 (OCC) 批准成立國家數位貨幣信託銀行 Circle National Trust，將可直接管理旗下受監管穩定幣的準備金，並提供機構資產託管等服務。消息激勵股價早盤一度漲超 12%，終場收漲 5%。

華爾街分析

Great Valley Advisor Group 市場策略師 Eric Parnell 表示，「自 2023 年夏天以來，市場一直沉浸在 AI 熱潮帶來的狂喜情緒中。我們目前明顯仍處於 AI 榮景階段，但我確實擔心，今年下半年可能出現某種程度的泡沫破裂。」

U.S. Bank Wealth Management 股票策略師 Terry Sandven 表示，「這是一個市場期待相當高的財報季，企業幾乎沒有犯錯空間。大型銀行的財報將能提供重要線索，幫助市場判斷美國經濟基本面是否依然穩健，以及消費者與企業目前的支出情況。」