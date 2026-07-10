鉅亨網編譯段智恆 2026-07-10 23:30

全球股票基金吸金力道明顯升溫，在人工智慧 (AI) 相關科技產品需求強勁，加上美國聯準會 (Fed) 升息預期降溫帶動風險偏好之下，截至 7 月 8 日當周，全球股票基金淨流入 492.3 億美元，創三周來最大單周流入規模。

根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 旗下 Lipper 數據，上周公布的 6 月製造業活動報告表現樂觀，顯示晶片與電腦等 AI 相關產品需求保持強勁，進一步提振投資人信心。

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市場對 AI 產業第二季財報的強勁預期同樣支撐市場情緒。根據 LSEG 彙整分析師平均預估，科技業第二季淨利可望較去年同期大增 54.2%，顯示 AI 熱潮不僅推升相關股票估值，投資人也期待企業獲利能進一步證明這波漲勢的合理性。

從地區來看，美國股票基金當周吸引 249.7 億美元資金流入，創三周來最高；歐洲與亞洲股票基金也分別獲得 136.7 億美元及 69.5 億美元淨流入，顯示全球主要股市普遍受到資金青睞。

產業方面，科技基金成為最大贏家，單周吸金 114.9 億美元，較前一周的 88.8 億美元增加逾四分之一。金融與工業類股基金也分別獲得 15.2 億美元與 7.89 億美元資金流入。

值得注意的是，資金並未單純湧向風險性資產，全球債券基金同期吸引 313.4 億美元淨流入，創至少 2019 年以來最高紀錄。其中，短期債券基金吸金 71.9 億美元，歐元計價債券基金、公司債基金及政府債券基金則分別獲得 38.7 億美元、29.2 億美元與 27.3 億美元淨買入。

與此同時，投資人也向貨幣市場基金投入 837.6 億美元，創 6 月 3 日以來最大單周淨買入，反映市場在追逐 AI 行情之餘，仍保留大量資金於流動性較高的資產。