鉅亨網編譯段智恆 2026-07-10 23:00

曾是本輪美股多頭市場最堅定支持者之一的散戶投資人，如今正顯露信心降溫跡象。最新數據顯示，散戶愈來愈傾向追逐個別熱門股票與市場題材，卻對標普 500 指數興趣缺缺，反映 2026 年的美股市場已逐漸從全面押注大盤，轉向高度選股與快速輪動的交易環境。

散戶不玩標普500了？美股「追熱門就跑」成新常態(圖：REUTERS/TPG)

根據 Vanda Research 數據，過去四周流入與流出股市的資金差額已縮小至 130 億美元，創新冠疫情以來最低水準。散戶如今進出個股的速度愈來愈快，賣股幾乎與買股同樣積極，不再像疫情後幾年一樣，對整體美股抱持廣泛且堅定的看多信念。

‌



Vanda Research 全球總體策略師 Viraj Patel 表示，2026 年已真正成為「選股者的世界」，如今選擇性更高的散戶，正加入同樣高度挑剔的機構投資人行列。

散戶追逐「下一個大題材」 市場風向一變就撤

Patel 認為，散戶對美股整體曝險偏低，不一定意味著股市即將面臨重大危機，而是顯示這群宛如「賭場玩家」的投資人，隨時準備押注下一個看似最熱門的題材，但一旦市場風向改變，就會迅速撤退。

今年以來，散戶追逐的焦點快速轉換。最初是受工業需求激增及供應短缺推動的能源股與白銀企業，接著資金湧向軟體股，隨後又拋棄軟體、轉戰半導體。SpaceX(SPCX-US) 於 6 月上市後，散戶更大舉湧入這家由馬斯克 (Elon Musk) 領導、橫跨火箭、衛星及人工智慧 (AI) 業務的公司，以及其他太空概念股。

Patel 指出，「2026 年的散戶投資人，與我們在疫情後幾年看到的任何情況都非常不同。」

投資人情緒降溫或許也是原因之一。美國個人投資者協會 (AAII) 調查顯示，自 2 月中旬以來，除了四周之外，看空美股的人數始終超過看多者。截至 7 月 8 日當周，37% 受訪者預期未來六個月股市將下跌，高於看多者的 36%。

美股估值偏高、選擇更多 散戶不再只盯著股票

eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 表示，散戶投資意願可能降溫，一方面源於對整體市場的疑慮，另一方面則是科技股經過今年上漲後，估值已處於偏高水準。

Kenwell 指出，晶片股在第二季大漲後進入盤整，散戶可能不願向短期看來已過度延伸的類股投入更多新資金。他認為，如果投資人目前確實選擇按兵不動，可能只是在等待這波回檔或盤整結束，再重新進場。

Vanda Research 則指出，散戶如今還有更多押注管道，包括加密貨幣、預測市場及運動博彩，可能也是股票市場參與度逐步下降的原因。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 彙整數據，2026 年第一季散戶占美股總交易量 17.2%，雖仍高於疫情前水準，但低於一年前的 20.5%。

不過，散戶並未完全離開市場。摩根大通 (JPMorgan Chase) 數據顯示，本周散戶淨買入 89 億美元股票，高於過去 12 個月平均的 68 億美元，但資金流向仍高度集中。截至 7 月 8 日當周，科技股吸引 7.12 億美元散戶資金，居 11 大類股之冠，其次為通訊服務股的 6.17 億美元。