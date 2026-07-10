鉅亨網編譯段智恆 2026-07-10 22:30

南韓晶片大廠 SK 海力士即將登陸華爾街，其美股選擇權也可望迅速跟進。據《路透》周五 (10 日) 援引兩名知情人士消息報導，包括芝加哥選擇權交易所 (Cboe Global Markets) 與那斯達克 (Nasdaq) 在內的美國交易所營運商，預計最快在 SK 海力士股票於那斯達克掛牌交易兩個營業日後，推出相關選擇權交易。

華爾街等不及了！SK海力士才要登陸美股 選擇權最快兩天後就來了(圖：REUTERS/TPG)

SK 海力士透過此次股票發售籌集 265 億美元，預計周五稍晚正式進軍華爾街。分析師認為，在晶片股近期經歷一波回檔之際，這次上市將成為檢驗投資人對人工智慧 (AI) 交易信心的重要試金石。

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知情人士表示，與 SK 海力士那斯達克上市股票掛鉤的選擇權，將依照現有監管規則及選擇權上市程序計畫 (Options Listing Procedures Plan) 框架進行交易。由於相關資訊尚未公開，消息人士要求匿名。

以 SK 海力士在南韓掛牌股票計算，公司目前市值約達 1.03 兆美元。選擇權交易可讓市場參與者對沖風險，或押注未來股價走勢，通常也有助於提高股票流動性與價格發現效率。

近年來，投資人大舉湧入 AI 熱潮相關企業，押注晶片及運算基礎設施長達數年的龐大支出，將持續支撐 SK 海力士等公司的產品需求。不過，隨著市場對科技股估值過高的疑慮升溫，晶片類股近期波動也明顯加劇。

科技研究公司 Futurum Group 執行長 Daniel Newman 表示，如果 AI 產業僅出現淺度修正，由於 SK 海力士供應最為緊俏且具有高度戰略性，其表現可能更具韌性；但如果市場進入嚴重的「AI 寒冬」，美光 (MU-US) 憑藉更多元化的業務及美國企業身分，可能成為相對安全的避風港。

散戶的高度參與也可能使 SK 海力士選擇權市場格外活躍。交易員可透過選擇權取得 AI 概念股的槓桿曝險，但這種交易模式在放大潛在收益的同時，也可能加劇損失與市場波動。