鉅亨網編譯段智恆 2026-07-09 20:10

Meta(META-US) 正加速推動 AI 晶片自主化。根據《路透》取得的一份內部備忘錄，Meta 預計 9 月開始量產代號「Iris」的自研 AI 晶片，並規劃明年將整體運算能力提升至 14GW(Gigawatt，百萬瓩)，較今年的 7GW 翻倍成長，藉此支撐旗下 Facebook、Instagram 等平台日益增加的 AI 運算需求。

報導指出，Iris 是 Meta 自研 Meta Training and Inference Accelerators(MTIA) 計畫中的一環，屬於四代產品藍圖之一，主要鎖定 AI 訓練與推論應用，透過客製化晶片提升旗下 AI 系統效能，同時降低對外部晶片供應商的依賴。

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內部文件顯示，Iris 晶片僅花 6 周便完成測試，且未發現重大問題，顯示 Meta 歷時超過五年的自研晶片計畫正逐步取得成果，也為 9 月量產奠定基礎。

Iris 由 Meta 自行設計，並與博通 (AVGO-US) 合作完成晶片設計，再交由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 負責製造。透過自研晶片策略，Meta 希望降低龐大的 AI 運算成本，提升晶片自主性，並減少對輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 等 AI 晶片供應商的依賴。

Iris 主要用於補充 Meta 向輝達與超微採購的大量 GPU，而非完全取代 GPU。內部文件指出，大規模導入最新 GPU 對 Meta 而言一直是一項艱鉅工程，不僅部署複雜，也耗費大量時間，因此自研晶片可望提高整體 AI 基礎設施的效率。

Meta 今年 3 月首次公開代號「Iris」的 AI 晶片，並同步展示另外三款 AI 處理器。根據規劃，公司將一路至 2027 年間維持約每 6 個月推出一款新 AI 晶片的節奏，推出速度遠快於業界普遍約一年更新一次的產品節奏。

除了晶片布局外，Meta 也持續擴大 AI 基礎建設。備忘錄顯示，公司今年將部署 7GW 運算基礎設施，並規劃明年倍增至 14GW。今年 AI 基礎建設支出最高將達 1,450 億美元，占科技巨擘合計超過 7,000 億美元 AI 投資的重要一部分。