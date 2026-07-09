鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-09 18:55

Google(GOOG-US) Cloud 台灣技術總經理林書平今 (9) 日指出，目前台灣已有 57% 企業部署 AI 代理，於亞太地區位居前段班，且企業對 AI 的關注，已從「實驗階段的技術探索」轉向「企業全面落地營運現實」。

Google Cloud 委託 IDC 最新調查，目前台灣已有 57% 企業部署 AI 代理，企業將重心轉向可衡量的商業成果，有高達 67% 的台灣組織預期 AI 投資將帶來 3 倍以上的投資報酬率。

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不過林書平指出，要從概念驗證 (PoC) 走向 3 倍的投資報酬率，中間存在巨大鴻溝。許多企業在導入 AI 時，往往陷入因為「各自為政的零碎工具」而產生的陷阱中。當系統無法順利對話， IT 人才就必須耗費大量時間四處修補系統斷點。這種導入 AI 和拼湊工具，導致系統產生的「隱形稅 (Hidden Tax)」與「整合稅 (Integration Tax)」，可能拖慢創新的速度。

林書平進一步提到，企業在導入 AI 過程中，可能產生焦慮，企業領導者常因不清楚 AI 代理可以做什麼而猶豫採用，或是擔心 AI 產生幻覺、資料外洩等風險而暫緩導入。他並指出，雖然技術有極限，但可以透過管理與設計降低相關風險，關鍵在於提升企業對於 AI 的認知，並讓企業理解 AI 的可行範圍與限制。