三星財報創新高為何股價暴跌？AI「利多出盡」拖累半導體股、費半重挫近5%

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-08 10:11

三星電子亮眼財報非但未能提振市場信心，反而成為投資人獲利了結的導火線，一場「利多出盡」的賣壓迅速蔓延亞洲與美國股市，科技類股首當其衝。

AI「利多出盡」拖累半導體股、費半重挫近5%。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，三星電子週二（7 日）公布最新季度財報，受惠於人工智慧（AI）需求強勁，營收創下歷史新高，上季營業利益達 89.4 兆韓元，並預期下季將倍增至 171 兆韓元。

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然而，亮眼數字不僅未獲市場買單，三星股價當日在南韓市場反而重挫逾 7%。

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 在研究報告中指出，此次財報對投資人而言形同「利多出盡」。市場在持續拉高獲利預期的同時，也開始憂慮鉅額 AI 建設投資能否「從實際應用中獲得回報」。

盈透證券資深經濟學家 Jose Torres 表示，三星、美光科技 (MU-US) 與 SK 海力士已成為 AI 投資景氣的重要風向球，三家公司「象徵著 AI 建設的高昂成本」。

他進一步指出，晶片大廠獲利暴增，反而加深投資人對 AI 基礎建設過度投入的疑慮，連帶衝擊整體半導體類股表現。

此波賣壓迅速席捲亞洲市場，並於美國開盤後延燒至華爾街。南韓綜合股價指數（KOSPI）單日跌幅近 5%，日本日經 225 指數亦下挫 2%。

甫以史上最佳單季表現結束第二季的費城半導體指數，週二重挫 5%，距上週高點累計跌幅已達 15%。

本週跌幅較深的半導體個股包括：

個股／基金 跌幅 英特爾 (INTC-US) -9.66% 邁威爾科技 (MRVL-US) -7.45% 超微半導體 (AMD-US) -6.51% 美光 -4.71% 三星（Samsung） -7% SK 海力士 -6% VanEck Vectors 半導體 ETF(SMH-US) -3.78% Roundhill Memory ETF(DRAM-US) -6.44%

Torres 亦提及，美國公債殖利率突破關鍵心理關卡，同樣是此波拋售的推手之一。市場正在消化通膨回溫、利率走升的預期，10 年期美債殖利率突破 4.5%，30 年期公債殖利率更升破 5%。

Rosenberg Research 資深市場策略師 Mehmet Beceren 則在報告中警告：「半導體交易已開始呈現相當大的波動性。逢低買進的衝動依然存在，但市場熱情正在消退。」

在大盤方面，三大指數集體收黑，以科技股為重的那斯達克 100 指數跌逾 1%。週二正式加入那指的 SpaceX(SPCX-US) 再跌 4%，顯示外界對馬斯克旗下火箭公司的熱情持續降溫。

道瓊工業指數在首度突破 53,000 點大關後，也在本波賣壓中應聲拉回。