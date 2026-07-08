晶片股慘遭拋售 輝達選擇權卻爆量押多 甦醒時刻到了？

鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-08 12:18

美國科技股周二 (7 日) 下殺，由 VanEck 半導體 ETF(SMH-US) 追蹤的晶片股全面遭到拋售、重挫 5%，但人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 股價仍奮力翻紅，讓人期待科技業最大的沉睡巨人，是否即將甦醒？

沉睡巨人要醒了？輝達獲買權大軍力挺 晶片股賣壓中奮力翻紅 (圖:Shutterstock)

輝達周二收盤上漲 0.7% 至每股 196.93 美元。自上月底以來，輝達股價一直在略低於每股 200 美元關卡附近徘徊，相較於 5 月創下的歷史新高累計下跌 17%，今年以來的累計漲幅也僅剩 4%，反映投資人將注意力轉移到記憶體等其他 AI 概念股上。

‌



不過，輝達現在擁有一項那些股票所沒有的優勢：看漲的選擇權資金流。

根據 ThinkorSwim 的數據，周二有超過 150 萬口的買權參與交易，而賣權則不到 69 萬口。其中，主動買進的買權數量更是主動買進賣權的兩倍以上。

相較之下，整個半導體類股 ETF 的成交量比例則完全相反——在 SMH 中，賣權數量幾乎以四比一壓倒買權，交易員買進 3.3 萬口賣權，而買權僅有 7300 口。

類似的狀況也發生在周一。輝達當天反駁了 SemiAnalysis 一篇關於下一代 Kybe 伺服器機櫃出貨延誤的報導。當天輝達買權的成交量達到賣權的兩倍以上，在與輝達選擇權相關的 6 億美元總權利金中，約有三分之二集中在買權，且主動買進買權的人數幾乎是賣權的三倍。

其中一組看起來是由單一交易員發起的交易，總共砸下 350 萬美元，買進將於 7 月底到期、履約價 200 美元的買權。這些合約在交易時的成本略低於每口 7 美元，這意味著輝達股價到月底前還需要再上漲約 5.5% 才能實現獲利。