鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-01 21:40

美股主要指數周三 (7/1) 開低，投資人於下半年首個交易日轉趨保守。聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 在歐洲央行 (ECB) 論壇未釋出新的利率政策線索，加上美伊緊張情勢再度升溫，削弱市場風險偏好。另一方面，半導體族群在上半年大漲後遭遇獲利了結賣壓，拖累那斯達克指數表現，市場持續關注後續就業數據及 Fed 政策動向。

〈美股早盤〉華許未釋利率新訊、美伊緊張升溫 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 220 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 4.8%。台積電 ADR 跌逾 4.0%。

‌



隨著市場聚焦聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 即將發表上任後首次海外公開談話，加上市場對美國升息預期持續升溫，全球金融市場周三瀰漫觀望氣氛。美股期貨小幅走低，美元延續強勢，美債殖利率同步攀升，投資人靜待華許是否釋出更多貨幣政策訊號。

標普 500 指數期貨下跌 0.2%，歐洲 STOXX 600 指數自歷史高點回落約 0.5%，亞洲股市則漲跌互見。美元指數上漲約 0.3%，延續 6 月創下 3 月以來最佳單月表現。貨幣市場目前已反映 Fed 下次會議約三分之一的升息機率，顯示市場對貨幣政策轉向更加警惕。

華許將於葡萄牙辛特拉 (Sintra) 舉行的歐洲央行 (ECB) 央行論壇，與歐洲及英國央行官員同台發表談話，這也是他接任 Fed 主席後首次在海外公開露面。市場特別關注，在他上月強調恢復物價穩定、帶動美元及短天期美債殖利率走高後，是否進一步透露未來利率政策方向。

ADP 稍早公布，美國 6 月民間新增就業 9.8 萬人，雖低於市場預期，但仍顯示就業市場維持擴張，加上市場預期周四公布的非農就業報告將維持穩健，使投資人持續押注 Fed 仍可能進一步升息。

ING 外匯策略師 Turner 表示，在 Fed 目前幾乎不提供前瞻指引的情況下，市場將高度關注華許的任何發言，只要他持續強調物價穩定的重要性，就可能持續支撐美元表現。

科技股漲多休息 市場留意升息風險

美股歷經近六年最佳單季漲幅後，市場開始出現獲利了結賣壓。盤前交易中，先前領漲大盤的半導體族群普遍走弱，Nike 因財測偏保守下跌約 2.1%，微軟 (Microsoft) 等軟體股則逆勢走高。

St. James"s Place 投資長 Onuekwusi 表示，若市場持續提高升息預期，尤其科技股這類仰賴未來獲利評價的族群，可能成為修正壓力最大的板塊。不過，他認為市場目前對 7 月升息的押注仍有些過頭，因為上一季油價持續下跌，讓 Fed 立即重啟升息的必要性並不高。

另一方面，布蘭特原油續跌約 1.2%，回落至每桶 72 美元附近。美國官員表示，美方與卡達的談判進展正面，與伊朗的技術性協商也持續取得進展，各方正尋求將目前的臨時和平協議推進為永久停火協議，地緣政治風險降溫也壓抑油價走勢。

高盛仍看好下半年股市 美歐利率預期成焦點

歐洲方面，儘管歐元區最新通膨數據降幅超乎預期，歐洲公債仍延續跌勢。市場依舊預估，歐洲央行 9 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率仍高於五成，年底前幾乎已完全反映一次升息預期。

高盛 (Goldman Sachs) 首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 表示，企業獲利，特別是科技企業持續強勁的財報表現，仍將是支撐美股下半年走勢的核心動能。他認為，只要企業獲利持續成長，且漲勢逐漸由少數大型科技股擴散至更多產業，美股仍有機會在下半年延續升勢，只是漲幅可能不如上半年亮眼。

彭博策略師 Skylar Montgomery Koning 則指出，當日市場焦點將落在辛特拉央行論壇，雖然 Fed 政策立場未必因此出現重大改變，但若華許延續偏鷹派立場，仍可能推升美債殖利率相對歐洲債市持續走高，進一步支撐美元走勢。

截至台北時間周三（7/1）21 時許：

焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤股價下跌 1.68%，至每股 40.38 美元

Nike 盤前跌逾 3%，儘管公司公布的 2026 會計年度第四季財報獲利與營收雙雙優於市場預期，但大中華區營收年減 12%，拖累市場情緒，投資人擔憂中國市場需求復甦力道仍顯疲弱。

Salesforce(CRM-US) 早盤股價上漲 4.48%，至每股 163.68 美元

Salesforce 盤前漲近 4%、ServiceNow(NOW-US)勁揚逾 5%，主因 Guggenheim 同步將兩家公司投資評等由「中立」上調至「買進」，認為人工智慧 (AI) 發展不會對其核心業務造成威脅，且目前股價評價具吸引力。

Sandisk(SNDK-US) 早盤股價下跌 9.04%，至每股 2,068.00 美元

Sandisk 盤前跌 3.5%、美光 (MU) 跌約 2.5%，記憶體族群在第二季股價大漲後出現獲利了結賣壓。Sandisk 與美光第二季股價均已翻逾三倍，隨著第三季首個交易日展開，部分投資人選擇獲利了結，拖累股價走低。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 ADP 新增就業人數報 9.8 萬，預期 11.8 萬，前值 12.2 萬

美國 6 月挑戰者企業裁員人數報 4.58 萬，前值 9.7 萬

美國 6 月 ISM 製造業指數預期 55.7，前值 55.1

華爾街分析：

富國銀行經濟學家團隊表示，美國勞動市場在經歷 2025 年的低谷後，仍在持續穩定下來。初請失業金人數處於低位，各地方聯準銀行的就業 PMI 數據也顯示 6 月招聘活動略有回升。