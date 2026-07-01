期貨未平倉合約激增30% 交易員積極建立空頭部位押注7月升息
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
聯準會政策前景正出現顯著轉向，自新任主席華許 (Kevin Warsh) 強調「價格穩定」為核心後，市場對於 7 月升息的預期從近乎零大幅跳升。目前利率掉期市場顯示，下個月政策會議升息 1 碼 (25 個基點) 的機率已來到約 36%。
隨著市場氛圍轉向，8 月聯邦基金利率期貨的未平倉合約數自 6 月會議前的 45.4 萬口激增 30%，至周一 (29 日) 收盤已接近 59 萬口。交易員正積極建立空頭部位，以期從利率上升的預期中獲利。
升息預期推升了短端殖利率，而長端殖利率則因市場預期長天期公債表現將優於大盤而相對穩定。2 年期與 10 年期公債殖利率利差自 6 月會議以來縮減約 15 個基點，目前 10 年期殖利率約為 4.46%，2 年期則為 4.17%。
然而，這類賭注仍面臨經濟數據的考驗，若即將公布的勞動力數據顯示就業增長疲軟，可能會削弱 7 月升息的機率，進而對新建立的空頭部位構成風險。
摩根大通資產管理基金經理 Priya Misra 指出，曲線平坦化反映市場風險重心已從勞動力市場轉向通膨。
摩根大通最新的客戶調查顯示，投資人的公債淨多頭部位已攀升至 7 個月來最高。在 SOFR 選擇權市場中，96.50 依舊是未平倉合約最密集的履約價位，且近期有大量 9 月到期的看跌期權湧入。公債選擇權偏離度 (Skew) 則顯示，交易員目前認為債市反彈與下跌的風險大致相等。
未來幾周的關鍵數據，特別是 6 月的就業報告與消費者物價指數 (CPI)，將決定殖利率曲線的走向。Misra 認為，若通膨與就業數據持續強勁，市場將反映更多升息預期，導致曲線進一步平坦化。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 日元保衛戰再起？美債殖利率助攻 美元兌日元升抵40年新高
- 黃金「死亡交叉」！自歷史高點慘跌23% 是熊市警訊還是抄底良機？
- 〈貴金屬盤後〉Fed升息疑慮縈繞 黃金單季重挫14%創13年最糟紀錄 白銀季跌近20%
- 瑞銀點「三大理由」逆勢看多黃金！預估12個月大漲28%、上看5,200美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇