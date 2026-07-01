就業市場降溫！美6月小非農僅新增9.8萬人 Fed升息預期受關注
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國民間就業市場持續擴張，但增速略低於市場預期。有「小非農」之稱、人力資源服務機構 ADP 周三 (7/1) 公布的數據顯示，6 月民間新增就業人數為 9.8 萬人，低於 5 月修正前的 12.2 萬人，也略低於市場預估的 11 萬人。儘管新增就業放緩，企業裁員計畫大幅減少，加上職缺維持高檔，顯示美國勞動市場整體仍具韌性。
ADP 報告向來被視為美國官方非農就業報告 (NFP) 的重要前瞻指標，不過近幾個月公布的數據普遍低於美國勞工統計局 (BLS) 最終發布的非農新增就業人數。今年以來，官方就業數據仍大致維持穩健成長。
從產業別來看，教育與醫療服務業依舊是就業成長主力，6 月新增 4.8 萬人，占整體新增人數近一半。服務業合計新增約 9.6 萬人，幾乎囊括所有新增就業；其中，貿易、運輸與公用事業新增 1.5 萬人，金融活動增加 1.4 萬人，其他服務業增加 8,000 人。相較之下，自然資源與礦業減少 5,000 人，為唯一就業下滑的產業，而休閒與餐旅業僅增加 2,000 人，反映消費需求仍顯疲弱。
ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示，目前企業招募速度反映勞動供需同步降溫，一方面求職者花費更長時間才能找到工作，另一方面部分產業仍面臨勞動力供給不足，整體效果就是就業成長持續放緩，但並未出現明顯惡化。
薪資方面，留任員工年薪增幅維持在 4.4%，轉職者薪資增幅則小幅升至 6.6%。此外，就業成長主要來自小型企業，員工數低於 50 人的企業新增 5.3 萬人，500 人以上大型企業新增 2.5 萬人。
值得注意的是，企業 6 月宣布招募計畫僅 10,933 人，較前月減少 44%，顯示企業雖降低裁員，但招聘態度仍趨於保守。消費者信心調查也顯示，6 月認為「工作難找」的美國民眾比例升至逾 5 年半來最高，反映求職環境仍具挑戰。
另一份由 Challenger, Gray & Christmas 公布的報告則顯示，美國企業 6 月宣布裁員 45,849 人，較 5 月大減 53%，今年上半年累計宣布裁員 443,604 人，較去年同期下降 40%，進一步印證勞動市場仍相對穩健。不過，科技業仍是裁員最集中的產業，人工智慧 (AI) 持續改變企業的人力配置策略。
市場目前將焦點轉向周四 (2 日) 公布的美國 6 月非農就業報告。市場預估，非農新增就業約 11 萬人，失業率連續第四個月維持 4.3%。若官方數據持續展現就業市場韌性，可能進一步強化市場對聯準會 (Fed) 今年升息的預期，以抑制通膨壓力。
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