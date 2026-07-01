鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-01 20:21

美國民間就業市場持續擴張，但增速略低於市場預期。有「小非農」之稱、人力資源服務機構 ADP 周三 (7/1) 公布的數據顯示，6 月民間新增就業人數為 9.8 萬人，低於 5 月修正前的 12.2 萬人，也略低於市場預估的 11 萬人。儘管新增就業放緩，企業裁員計畫大幅減少，加上職缺維持高檔，顯示美國勞動市場整體仍具韌性。

就業市場降溫！美6月小非農僅新增9.8萬人 Fed升息預期受關注(圖：REUTERS/TPG)

美國民間就業市場持續擴張，但增速略低於市場預期 (圖：ZeroHedge)

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ADP 報告向來被視為美國官方非農就業報告 (NFP) 的重要前瞻指標，不過近幾個月公布的數據普遍低於美國勞工統計局 (BLS) 最終發布的非農新增就業人數。今年以來，官方就業數據仍大致維持穩健成長。

從產業別來看，教育與醫療服務業依舊是就業成長主力，6 月新增 4.8 萬人，占整體新增人數近一半。服務業合計新增約 9.6 萬人，幾乎囊括所有新增就業；其中，貿易、運輸與公用事業新增 1.5 萬人，金融活動增加 1.4 萬人，其他服務業增加 8,000 人。相較之下，自然資源與礦業減少 5,000 人，為唯一就業下滑的產業，而休閒與餐旅業僅增加 2,000 人，反映消費需求仍顯疲弱。

從產業別來看，教育與醫療服務業依舊是就業成長主力。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示，目前企業招募速度反映勞動供需同步降溫，一方面求職者花費更長時間才能找到工作，另一方面部分產業仍面臨勞動力供給不足，整體效果就是就業成長持續放緩，但並未出現明顯惡化。

薪資方面，留任員工年薪增幅維持在 4.4%，轉職者薪資增幅則小幅升至 6.6%。此外，就業成長主要來自小型企業，員工數低於 50 人的企業新增 5.3 萬人，500 人以上大型企業新增 2.5 萬人。

就業成長主要來自小型企業。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，企業 6 月宣布招募計畫僅 10,933 人，較前月減少 44%，顯示企業雖降低裁員，但招聘態度仍趨於保守。消費者信心調查也顯示，6 月認為「工作難找」的美國民眾比例升至逾 5 年半來最高，反映求職環境仍具挑戰。

另一份由 Challenger, Gray & Christmas 公布的報告則顯示，美國企業 6 月宣布裁員 45,849 人，較 5 月大減 53%，今年上半年累計宣布裁員 443,604 人，較去年同期下降 40%，進一步印證勞動市場仍相對穩健。不過，科技業仍是裁員最集中的產業，人工智慧 (AI) 持續改變企業的人力配置策略。