鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-01 21:00

根據比亞迪周三周三 (7/1) 公布的數據，公司 6 月全球汽車銷量年增 5.5% 至 403,472 輛，連續第二個月恢復成長。其中，海外銷量大增 94.7% 至 175,349 輛，占整體銷量約 43%，成為抵銷中國市場需求疲弱的重要支柱；相較之下，中國市場銷量年減 22%，延續去年 5 月以來的下滑趨勢。

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比亞迪曾於 2024 年第四季首度超越特斯拉，並在 2025 年維持領先優勢，但今年第一季因中國市場需求放緩，一度被特斯拉重新奪回龍頭。不過，隨著海外交車持續攀升，比亞迪第二季可望再次登上全球純電車銷售冠軍。

海外布局也持續推進。比亞迪歐洲業務顧問透露，公司正接近敲定繼匈牙利之後的第二座歐洲工廠，以加速拓展歐洲市場並提升在地生產能力。董事長王傳福日前也在股東會上重申，希望在五年內將比亞迪打造為全球最大汽車製造商，並將出口成長、電池技術升級與超快充技術視為達成目標的重要動能。

面對中國車市價格戰持續升溫，比亞迪正加快技術投資。公司 5 月底發表多項新技術，包括號稱中國性能最強的自駕晶片，並持續擴產新一代刀片電池，希望在智慧駕駛與電池技術上拉開與吉利、小米等競爭對手的差距。另一方面，特斯拉近期也開始在中國招募駕駛輔助系統相關人才，加快技術布局，以因應本土品牌競爭。