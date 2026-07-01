鉅亨網編譯段智恆 2026-07-01 19:30

根據《路透》報導，美元兌日元周三 (7/1) 續創 40 年新高，在美國公債殖利率走揚帶動下，美元一度升抵 162.84 日元，逼近市場對日本當局可能再次進場干預的敏感區間。投資人則聚焦即將公布的美國就業數據，以及聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 稍晚談話，觀察升息預期是否進一步升溫。

日元保衛戰再起？美債殖利率助攻 美元兌日元升抵40年新高(圖：REUTERS/TPG)

美元兌日元最新報 162.68，仍高於日本政府數周前進場干預時的水準。富國銀行 (WFC-US) 亞太區總體策略主管 Chidu Narayanan 表示，目前已接近日本政府可能採取行動的區域，重點未必是特定匯價，而是日本財務省需要維持政策公信力，避免市場持續測試底線。

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日本財務省最高外匯官員三村淳 (Atsushi Mimura) 表示，兩個月前支撐日元的干預措施已發揮效果，且部分美國官員對此抱持支持態度。

不過，匯豐 (HSBC) 亞洲外匯主管 Joey Chew 指出，日本財務省對日元貶值的容忍度似乎較過去提高，主因包括美元對主要貨幣全面走強，以及油價回落降低日本輸入性通膨壓力。她認為，官方也可能等待美國就業數據意外疲弱，藉此削弱美元，或讓市場累積更多日元空頭部位後再出手，以提高干預效果。

除日元外，美元對多數主要貨幣同步走強。歐元區 6 月通膨降至低於 3%，降幅超出預期，降低市場對歐洲央行 (ECB) 進一步升息的預期，拖累歐元跌至 1.1393 美元；英鎊也小幅走弱，美元指數則持穩於 101.35 附近。

美元走強的另一項支撐來自美債遭遇拋售。美國 10 年期公債殖利率周三再升約 4 個基點至 4.465%，本周累計已上漲近 10 個基點，可望寫下一個月來最大單周升幅。分析師表示，此波殖利率攀升缺乏明確催化因素，月底部位調整可能是原因之一。

經濟數據方面，美國 5 月職缺數升至兩年高點，但企業招聘步調仍然偏弱，使民眾對就業市場信心受到壓抑。根據 CME FedWatch 工具，市場目前預估 Fed 9 月升息機率已升至 67%，高於一個月前的 20.5%。