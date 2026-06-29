高盛揭AI股上週暴跌真相！AI投資熱潮未結束、下半年「這」更重要

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-29 18:10

上週全球股市劇烈震盪，從美國科技股到南韓股市全面承壓，市場一度將矛頭指向美國聯準會（Fed）主席更替所帶來的政策不確定性。不過，高盛銷售與交易部合夥人 Mark Wilson 認為，真正引爆市場波動的原因並非總體經濟，而是 AI 投資熱潮進入新階段，市場正重新評估 AI 產業鏈中的「真正贏家」與「輸家」。

高盛揭AI股暴跌真相！AI投資熱潮未結束、下半年「這」更重要。(圖：REUTERS/TPG)

儘管新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）履新初期市場已出現損益平衡通膨率驟降、實際利率走高、美元強勢突破等宏觀訊號，但 Wilson 不認為這是上週股市波動的根本原因。

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他仍維持一貫看法，稱「現在依然是股市在驅動總體經濟，而非總體經濟在驅動股市」。換句話說，本輪修正並不代表 AI 投資熱潮結束，而是資金開始重新配置。

上週全球科技股賣壓沉重，南韓 KOSPI 指數兩度觸發熔斷機制；微軟 (MSFT-US) 股價跌至 52 週新低，亞馬遜 (AMZN-US) 跌破 200 日均線；「科技七巨頭」今年以來整體跌幅已超過 5%，蘋果 (AAPL-US) 與戴爾科技 (DELL-US) 單日更重挫逾 5%。

Wilson 表示，目前市場已不再將所有 AI 相關企業視為同一類資產，而是開始區分哪些企業能真正受惠 AI 投資，哪些企業則因龐大資本支出或成本上升而面臨獲利壓力。

南韓成市場震央 高槓桿放大波動

上週，全球 AI 概念股震盪最劇烈的地區為南韓。

今年，KOSPI 指數一度大漲近 100%，但上週卻兩度觸發熔斷。根據 Wilson 統計，自本世紀以來南韓股市發生的所有熔斷事件中，有一半竟發生在 2026 年，而上週就占其中五分之一。

分析指出，南韓市場結構本身便具有高度槓桿特性，KOSPI 約六成權重集中於三星電子（Samsung Electronics）與 SK 海力士（SK Hynix）兩家公司，同時市場還存在規模龐大的槓桿 ETF 產品，使股價波動被進一步放大。

此外，三星與 SK 海力士近期公布新一輪擴產計畫，也讓市場開始重新評估記憶體產業未來供需變化。

Wilson 認為，新增產能長期而言有利整體 AI 供應鏈，但對目前已大幅上漲、持股高度集中的記憶體族群而言，反而可能帶來估值修正壓力。

AI 產業鏈重新定價 受益者與承壓者差距擴大

分析指出，上週市場走勢充分反映 AI 產業鏈的新邏輯：凡是需要大量投入 AI 資本支出、但短期回報仍不明朗的企業，以及因零組件成本上升導致利潤遭擠壓的公司，股價普遍遭市場拋售。

例如微軟股價已跌破 2021 年高點，使該股等於過去五年幾乎沒有報酬；亞馬遜同樣跌破重要技術支撐。

另一方面，蘋果與戴爾因記憶體價格持續上漲，不得不調高產品售價，將成本轉嫁給消費者，而這些成本最終則反映在美光創紀錄的高毛利率上。

Wilson 總結，目前市場已形成鮮明對比，「投資 AI、但回報仍充滿不確定性的企業，以及利潤率受到擠壓的公司，股價遭到市場懲罰；反之，受惠 AI 資本支出與價格上漲的供應鏈企業，則持續受到資金青睞。」

美光高毛利創紀錄 但記憶體景氣循環仍未改變

值得注意的是，儘管美光目前創下歷史新高毛利率，但 Wilson 提醒，記憶體產業本質依然屬於高度循環性產業。

金融海嘯後，全球記憶體產業歷經整併，使歷次景氣循環中的獲利能力持續改善，也建立了長期投資邏輯。

然而，在目前高毛利與 SK 海力士宣布擴產的背景下，市場也應開始關注下一波供給增加所帶來的風險。

Wilson 表示，隨著三星與 SK 海力士新產能逐步開出，現階段供應吃緊情況將逐漸改善，有助於整體 AI 供應鏈，但對目前股價已大幅反映利多、且持股最擁擠的記憶體股而言，未來估值恐面臨修正壓力。

避險基金高度集中 市場風險升高

此外，高盛大宗經紀策略團隊的最新倉位分析，也揭示了上週市場波動的另一層深層風險，包括目前全球避險基金槓桿率已攀升至歷史新高。

此外，今年以來基金大幅減碼美國資產，轉而積極布局亞洲市場，尤其集中於日本與南韓。

值得注意的是，在 AI 相關持股中，基金加碼記憶體股的速度約為半導體設備及電力類股的兩倍。

從績效表現來看，今年以來基本面型、系統型及多策略避險基金普遍繳出 14% 至 18% 的報酬率，整體表現亮眼，但資金來源已出現明顯分歧。

系統型與多策略基金的超額報酬主要來自非 AI 相關資產；相較之下，基本面型基金的績效幾乎完全仰賴 AI 概念股，非 AI 部位對整體報酬幾乎沒有貢獻。

目前，美國與亞洲 AI 持股的績效連動性已攀升至歷史 99 百分位，顯示全球 AI 交易高度同步，反觀歐洲市場則幾乎未參與這波漲勢。

Wilson 指出，持股過度集中本身並不足以成為放空的理由，但當產業基本面開始出現變化時，過於擁擠的交易部位往往會加劇市場修正幅度。

他認為，上週南韓股市的劇烈震盪，就是資金集中風險在基本面轉折下被快速放大的最佳例證。

高盛：AI 投資熱潮仍在、下半年重點是「挑對贏家」

儘管市場近期劇烈震盪，Wilson 並不認為這代表 AI 投資熱潮已經告一段落。他表示，這波波動更像是市場重新評估 AI 產業鏈價值的過程，而非整個 AI 投資週期的轉折點。

Wilson 指出，市場正在重新辨識 AI 浪潮中的真正受惠者與受害者。

此外，他也提醒，AI 議題正面臨愈來愈大的政治壓力。隨著美國期中選舉逼近，AI 對就業市場的衝擊勢必成為討論焦點。

根據相關統計，美國科技產業的就業占比已連續五年以上呈現下滑趨勢，反映 AI 取代部分工作職位的速度持續加快，而科技產業至今仍未能提出足以說服市場與社會的正面論述。

對投資人而言，這波修正最重要的啟示在於，未來不能再將所有 AI 概念股視為同一類投資標的，而應進一步區分哪些企業屬於 AI 資本支出的投入者、哪些正承受獲利率壓力，以及哪些是真正受惠於 AI 供應鏈需求成長的公司。