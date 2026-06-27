鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-27 13:10

美股「科技七巨頭」曾是過去三年美股上漲的火車頭，如今卻搖身一變，成了拖累指數的元兇。市場認為，在 AI 投資持續擴大的情況下，企業短期獲利回報仍充滿不確定性，加上晶片、算力等 AI 基礎建設概念股吸引資金轉進，使科技七巨頭的市場主導地位面臨挑戰。不過，分析人士指出，這波修正較像是熱門部位的獲利了結與持倉調整，而非市場全面轉向避險，但預料短期內市場波動仍將維持在較高水準。

美股連跌「背後真相」曝！最大權重「科技七巨頭」的隕落。(圖：Shutterstock)

本月七家公司股價同步重挫，單週跌幅清一色落在 3% 到 8% 區間，連帶讓那斯達克指數單週蒸發約 4%，寫下近兩年來對小型股表現最弱的一週紀錄。

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耐人尋味的是，同一週裡，道瓊指數與羅素 2000 小型股指數卻雙雙收紅，大型科技股與其他類股的走勢出現罕見的兩極化。

分析指出，這種分裂並不難理解。七巨頭目前合計占標普 500 指數市值逾 30%，一旦這部分權重單週重挫超過 5%，光靠剩下的成分股根本無法填補缺口。即便標普 500 十一大類股中有八個當週上漲，指數本身仍難逃下跌命運。

統計顯示，光是本月，七巨頭市值合計就少了將近 3 兆美元。專門追蹤這七家公司的美股七巨頭 ETF(MAGS-US) ，六月份重摔 13%，是該基金 2023 年成立以來最糟的單月成績。

相對地，專門剔除七巨頭、只追蹤標普 500 其餘成分股的 Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF(XMAG-US) ，同一個月反而上漲 2.6。

利多齊發卻沒人理會，問題不在經濟數據

如果只看本週的宏觀數據，投資人原本應該對股市更樂觀才對。

高盛策略師 Chris Hussey 就點出至少五項正面消息同時出現：

荷姆茲海峽恢復通行，帶動油價單週重挫約 10%；

5 月核心 PCE 物價指數月增 0.32%，落在市場預期之內；

美光科技財報優於預期，股價甚至逆勢大漲逾 4%；

十年期美債殖利率下滑超過 10 個基點至 4.37%，理論上對股票估值是利好；

高盛首席經濟學家 Hatzius 也再次強調聯準會今年不會啟動降息。

然而 VIX 恐慌指數整週都掛在 20 附近，七巨頭股價依舊苦撐。

分析稱，這個矛盾本身就透露了一個訊息：這次下跌跟經濟基本面關係不大，問題出在市場的內部結構。

當紅明星換人做：資金從七巨頭轉向晶片股

七巨頭目前的處境，其實是一場「太多人擠在同一筆交易裡」之後的反噬。

回顧 2023 年，美銀分析師 Michael Hartnett 最早提出「科技七巨頭」這個詞，當時這七家公司帶頭把市場從 2022 年的熊市裡拉出來，接下來連續兩年表現都優於標普 500 大盤，直到 2025 年才出現變化。

進入 2026 年，市場的焦點明顯轉移到 AI 產業鏈更上游的位置，也就是生產晶片與硬體設備的供應商。根據金融軟體公司 Hazeltree 的統計，美光科技 (MU-US) 公布亮眼財報後，市值已經逼近 Meta(META-US) ；晶片設備廠應用材料 (AMAT-US) 跟半導體大廠博通 (AVGO-US) ，上個月也擠進了避險基金最熱門多頭頭寸的第二與第三名。

Empower 首席投資策略師 Marta Norton 對《巴隆周刊》描述這種轉變時提到，在晶片股表現驚人、軟體股卻持續疲弱的對照下，整個股市彷彿已經把七巨頭拋在腦後。

更深層的變化是，AI 這個生態圈內部也分裂成兩派：一邊是花錢蓋伺服器、買晶片的雲端巨頭（可以說是「出錢的人」），另一邊是賺進這些採購預算的晶片與算力供應商（即「收錢的人」）。

這兩群股票走勢正大幅脫鉤，而與 AI 概念無關的類股，當週反而上漲了 2.2%。

七家公司，七種不同的麻煩

根據《巴隆》七巨頭的跌勢並非一個原因就能解釋，每家公司其實都卡在各自的問題上。

亞馬遜 (AMZN-US) 、Meta、微軟 (MSFT-US) 與 Alphabet(GOOGL-US) 正把大筆資金砸進 AI 基礎設施；

輝達 (NVDA-US) 則要應付新一輪晶片市場的競爭壓力；

蘋果 (AAPL-US) 因為記憶體價格上漲而成本承壓；

特斯拉 (TSLA-US) 一如既往，股價波動劇烈。

Bokeh Capital Partners 首席投資漲 Kimberly Forrest 形容，七巨頭依然是能持續賺進大筆現金的企業，「只不過現在它們也有了『宏大的煩惱』」。

估值便宜了嗎?「漂亮 50」與思科的教訓

七巨頭跟標普 500 大盤之間的估值差距確實在縮小，但這不代表股價已經便宜。若用本益比來看，這些公司目前仍高達歷史銷售額的 11 倍，遠高於 1970 年代「漂亮 50」（Nifty Fifty）股災前約 47 倍本益比所對應的水位。

《華爾街日報》專欄作家 Spencer Jakab 拿歷史案例來提醒投資人：1970 年代的「漂亮 50」也曾是市場上人人搶著買、不用想太多的標的，就跟 2023、2024 年七巨頭撐起標普 500 逾半漲幅的情況很類似。

然而，「漂亮 50」在 1970 年代中期開始大幅落後大盤之後，足足花了二十五年，直到 1997 年才把跌掉的部分補回來。

他下了一個結論：這個世界上，根本沒有什麼股票是「買了就不用再想」的。

波動率出現怪象：股價沒跌多少，市場卻像在打仗

從技術面來看，目前的波動率數據相當不尋常。

選擇權分析機構 SpotGamma 指出，追蹤那斯達克 100 指數的 QQQ ETF，目前離歷史高點只差大約 5%，但隱含波動率卻已經升到接近今年 3 月伊朗衝突剛爆發時的水準。

換句話說，這波劇烈震盪不是因為市場崩盤，而是因為 5、6 月股價先衝得太快，接著在 6 月又反覆出現劇烈反轉。

值得注意的是，那斯達克自己算出來的「恐慌指數」，跟標普 500 的恐慌指數出現明顯落差，前者明顯偏高。

《彭博》分析師 Michael Ball 的看法是，選擇權跟槓桿型 ETF 的操作，正在把標普 500 變成一台「雙向震盪機器」，原本用來避險、再平衡的資金流動，結果反而放大了市場原本的方向性波動，而不是讓它平緩下來。

分析稱，這也代表，目前看到的賣壓更像是「太擠的交易倉位在集中出清」，而不是投資人全面性地在迴避風險。從 AI 領導股賣出的資金，正流向價值股、財務體質穩健的股票，以及之前漲幅一直落後的雲端大廠與軟體股。

債市搶著買，股票投資人卻不必跟風

有個矛盾的現象是，七巨頭在股市被冷落，卻在債券市場大受歡迎。

Google、微軟、Meta、亞馬遜這些雲端巨頭，最近紛紛發行規模高達數千億美元的公司債，目的是籌錢買晶片、蓋資料中心。

Norton 指出，七巨頭已經變成固定收益市場裡的新寵兒。

但這不代表股票投資人也該跟著轉去買公司債。《巴隆》指出，部分七巨頭個股的遠期估值，其實已經跟標普 500 大盤整體水準相差不遠，仍然有一定吸引力。

真正的關鍵在於，現在的市場環境跟 2023 年完全不同了。那時候這些公司還在高速成長期，資本支出跟競爭壓力都不太需要擔心。