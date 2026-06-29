康卡斯特大分家！NBCUniversal、Sky將獨立上市 盤前股價狂飆20%
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國有線電視與媒體巨頭康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 周一 (29 日) 宣布，將透過免稅分拆 (tax-free spinoff) 的方式，把旗下 NBCUniversal 與歐洲媒體事業 Sky 獨立成為一家新的上市公司，與原本以寬頻、行動通訊及有線電視業務為主的 Comcast 分家，希望讓兩家公司各自專注發展、提升競爭力。消息激勵康卡斯特股價周一盤前一度大漲逾 20%。
截稿前，康卡斯特盤前股價上漲 21.97%，每股暫報 23.17 美元。
這項分拆預計約一年內完成。完成後，康卡斯特股東將同時持有兩家公司的股票，而康卡斯特仍將保留新 NBCUniversal 約 19.9% 股權，並計劃於未來逐步出售。
新成立的 NBCUniversal 將涵蓋環球影業 (Universal Pictures)、環球電視製作、NBC、Telemundo、Bravo、串流平台 Peacock、環球主題樂園 (Universal Theme Parks)，以及歐洲媒體集團 Sky 等娛樂資產，由現任共同執行長 Mike Cavanagh 領軍；前財務長 Michael Angelakis 則將回鍋擔任康卡斯特執行長，負責原有的寬頻、行動通訊及有線電視等連網業務。
康卡斯特董事長兼共同執行長 Brian Roberts 表示，此次交易將讓兩家公司擁有更具創業精神的管理模式，並為各自創造更多成長機會。他指出，分拆後的康卡斯特將持續鞏固連網服務的領導地位，而 NBCUniversal 結合 Sky 後，也將具備足夠的品牌、內容與資源，在全球媒體與娛樂市場保持競爭力。
近年來，美國傳統媒體產業持續受到「剪線潮」(cord-cutting) 衝擊，愈來愈多消費者取消有線電視服務，轉向 Netflix(NFLX-US) 等串流平台，迫使大型媒體集團透過整併與重組尋求規模經濟。此外，康卡斯特核心寬頻業務也面臨固定無線網路服務及光纖業者的激烈競爭，近年持續流失部分寬頻用戶。
分析指出，康卡斯特過去依靠穩定的寬頻現金流支撐 Peacock、體育轉播權及內容投資，如今隨著兩大事業成熟，管理層認為已具備獨立營運條件，可望提升營運效率，也增加未來策略合作或併購的彈性。
此次分拆也被視為美國媒體產業最新一波重組潮的一環。在串流競爭持續升溫，以及市場預期華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery)(WBD-US) 與 Paramount Skydance(PSKY-US) 整併案將改變競爭版圖之際，傳統媒體業者正積極調整組織架構，以因應快速變化的市場環境。
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