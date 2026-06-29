鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-29 20:10

美國有線電視與媒體巨頭康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 周一 (29 日) 宣布，將透過免稅分拆 (tax-free spinoff) 的方式，把旗下 NBCUniversal 與歐洲媒體事業 Sky 獨立成為一家新的上市公司，與原本以寬頻、行動通訊及有線電視業務為主的 Comcast 分家，希望讓兩家公司各自專注發展、提升競爭力。消息激勵康卡斯特股價周一盤前一度大漲逾 20%。

康卡斯特大分家！NBCUniversal、Sky將獨立上市 盤前股價狂飆20%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，康卡斯特盤前股價上漲 21.97%，每股暫報 23.17 美元。

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這項分拆預計約一年內完成。完成後，康卡斯特股東將同時持有兩家公司的股票，而康卡斯特仍將保留新 NBCUniversal 約 19.9% 股權，並計劃於未來逐步出售。

新成立的 NBCUniversal 將涵蓋環球影業 (Universal Pictures)、環球電視製作、NBC、Telemundo、Bravo、串流平台 Peacock、環球主題樂園 (Universal Theme Parks)，以及歐洲媒體集團 Sky 等娛樂資產，由現任共同執行長 Mike Cavanagh 領軍；前財務長 Michael Angelakis 則將回鍋擔任康卡斯特執行長，負責原有的寬頻、行動通訊及有線電視等連網業務。

康卡斯特董事長兼共同執行長 Brian Roberts 表示，此次交易將讓兩家公司擁有更具創業精神的管理模式，並為各自創造更多成長機會。他指出，分拆後的康卡斯特將持續鞏固連網服務的領導地位，而 NBCUniversal 結合 Sky 後，也將具備足夠的品牌、內容與資源，在全球媒體與娛樂市場保持競爭力。