鉅亨網新聞中心 2026-06-29 16:00

6 月 8 日，OpenAI 悄悄遞交了 S-1 上市文件，外界一度以為敲鐘儀式已近在眼前。然而《紐約時報》隨後卻報導指出，OpenAI 正考慮將首次公開募股延後至 2027 年。

分析指出，OpenAI 之所以考慮延遲，是因為公司執行長奧特曼堅持不放手 1 兆美元估值這條紅線。

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顧問團隊據傳提出的方案相當務實，要非耐心等待，拿到照定價後再正式登場；就是要現在就上市，但得接受打折後的估值。

而奧特曼的態度似乎沒有任何商量空間，就是要 1 兆美元，一分不能少。

根據《CNBC》報導， OpenAI 目前尚未啟動任何 IPO 前的投資人路演，也未試探市場定價或需求水溫。所有的預路演會議，都得等到上市時間表正式確定後才會展開。

一名接近決策核心的人士透露，早在 6 月初遞交文件時，公司內部就已明知，這件事「可能還需要一段時間」。

SpaceX 的陰影

顧問遞交的備忘錄相當冷靜，甚至近乎冷酷，主角正是馬斯克的 SpaceX。這家公司今年完成超過 850 億美元融資，IPO 定價時以 1.77 兆美元估值震驚市場，股價卻在隨後從 202 美元高點一路下滑至 153 美元，跌破發行價，跌勢至今未止。

這正是擺在 OpenAI 眼前的一面鏡子。SpaceX 的走勢，不再是「太空經濟第一股」的範本，反倒成了投資銀行家用來勸退客戶的真實案例。若 SpaceX 都無法在公開市場守住萬億估值，OpenAI 也可能不行。

分析人士認為，這個疑問背後藏著更深層的焦慮。當前公開市場對「超級獨角獸」的定價，依據的不是信仰，而是恐懼。恐懼利率、恐懼競爭、恐懼技術更新，更恐懼某天會發現，那些被稱為「下一代基礎設施」的高昂投資，終究遲遲沒能兌現商業承諾。

分析認為，SpaceX 與 OpenAI 之間，其實隔著一層看不見的台階：前者販售的是物理世界的稀缺性，後者販售的則是數位世界的替代性。

SpaceX 早已用可回收火箭技術證明了稀缺性的市場價值，卻仍遭公開市場懲罰；而 OpenAI 甚至還沒走到證明這一步。

ChatGPT 擁有 9 億週活躍用戶、每月 20 億美元營收、高度熱情的無數開發者，這些在私募市場估值 852 億美元的條件，擺到公開市場後究竟能值多少，仍是未知數。

奧特曼似乎是賭時間站在他這一邊。他要讓市場看見的，不只是成長性，還有不可逆的替代性，並讓 Claude 的崛起看起來只是一個遲早會被甩開的對手，讓 GPT-5 證明自身的世代優勢，並用連續幾個季度破紀錄的營收數字，逐步抹去 SpaceX 投下的陰影。

OpenAI 產業鏈先震動

OpenAI 還在猶豫，整條產業鏈卻已提前劇烈反應。

軟銀股價在兩天內重挫逾 12%。這家日本投資巨頭對 OpenAI 的承諾投資總額，預計到 10 月將達到約 650 億美元。

三菱日聯摩根士丹利證券策略師竹井宏樹向《彭博》直言，OpenAI 一旦上市，將為軟銀手中最大的私募持股之一提供一個公開市場的定價錨點；如今上市延後，這個錨點消失，市場只能提前反映預期落空的失落。

日本記憶體晶片大廠鎧俠緊接著重挫 12%。作為 AI 基礎設施建設的直接受益者，鎧俠股價曾短暫登上日經 225 指數市值榜首。一旦 OpenAI 的 IPO 時間表延後，整體 AI 算力投資的節奏預期都必須重新校準。

最微妙的訊號則來自預測市場，Kalshi 上的交易員正在用真金白銀重新下注。市場預估 OpenAI 在 2027 年 3 月前正式宣布 IPO 的機率僅為 59%，到 2027 年 6 月前則為 73%；只有約三分之一的合約押注 2026 年內就會有所動作。

更值得注意的是，據《彭博》報導，OpenAI 內部已經預期 Anthropic 將先於自己登陸公開市場。6 月 1 日，Anthropic 悄然遞交了保密版 S-1 文件，估值定在 965 億美元，比 OpenAI 上一輪估值高出逾 100 億美元。兩家公司幾乎並肩站在 IPO 起跑線前，但 Anthropic 的時間表更為緊湊，一度考慮在今年 10 月完成上市。

若 Anthropic 率先站上聚光燈下，無論首日表現好壞，都將成為公開市場為整個 AI 產業定價的第一把標尺。

AI 燒錢速度不會等人

推遲上市，並不代表消耗會因此減緩。

根據《紐約時報》援引知情人士說法，OpenAI 在 2025 年的全年營收約為 130 億美元，目前每月營收約落在 20 億美元左右。

但與收入同步放大的，是其在數據中心建設、AI 人才競爭以及企業級銷售拓展上的支出速度，正在以更陡峭的曲線上升。這更像是一場高強度的資本消耗戰，而支撐這場戰役的燃料，來自私募市場高達 122 億美元的融資。

選擇維持私有化運作，本質上是一種權衡。一方面，公司得以避開公開市場每季財報檢視的短期壓力，能在技術研發與基礎建設上擁有更大的操作空間；但另一方面，這也意味著延後走向公開市場的必經階段。

一旦啟動 S-1 文件流程，OpenAI 的完整財務結構將全面攤開在投資人面前，屆時外界將得以重新評估這家被稱為「史上最昂貴新創」的企業。

不過，在此之前，市場只能透過間接指標來拼湊其估值輪廓。軟銀股價波動、SpaceX 的市場定價、鎧俠的供應鏈動態，以及 Anthropic 的融資與估值變化，共同構成一套不完整但被迫使用的定價模型。

而這個模型本身，也因資訊碎片化而顯得不穩定，更像是由不同市場訊號勉強拼接而成的估值拼圖。

奧特曼所追求的「1 兆美元敘事」，並不只是象徵性的數字遊戲。分析指出，在矽谷語境中，估值本身就是一種權力結構：它影響人才吸引力、雲端算力議價能力，以及在全球科技競爭與地緣風險下的生存彈性。他曾將上市形容為「一種在合適時機發生的融資事件」。

而所謂「合適時機」，目前仍在等待之中。他等待 SpaceX 的市場敘事被新一輪 AI 故事稀釋，等待 Anthropic 率先進入公開市場測試水溫，也等待自身技術曲線足以支撐更高階的市場預期，使其估值不再被視為追逐泡沫的結果。

分析人士指出，當一家企業被標價至 1 兆美元時，它所交易的已不再是單純的商業模式或盈利能力，而是一種關於「AI 是否將重塑人類生產結構」的長期信念。

但這類問題，無法透過一份 S-1 文件一次性回答，只能交由十年甚至二十年的產業演變逐步驗證。

因此，OpenAI 選擇繼續等待，而市場則被迫繼續在不完整資訊中進行定價。軟銀在評估，鎧俠在調整預期，馬斯克在觀察，每一個押注 AI 未來的資本方都仍處於試探階段。