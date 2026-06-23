鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 01:10

《CNBC》周二 (23 日) 報導，在全球半導體類股遭遇重挫之際，市場資金正快速湧向一項熱門避險工具。追蹤費城半導體指數反向三倍報酬的 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares(SOXS-US)選擇權交易量周二大幅攀升，顯示愈來愈多交易員押注晶片股跌勢可能進一步擴大。

AI熱潮降溫？反向槓桿ETF爆量 市場押注晶片股續跌(圖：REUTERS/TPG)

根據 ThinkOrSwim 數據，SOXS 選擇權成交量已超過過去一個月日均量的 3 倍，其中買權 (Call) 交易量更是賣權 (Put) 的 6 倍以上。由於 SOXS 目標提供 NYSE Semiconductor Index 單日反向 3 倍報酬，因此買進 SOXS 實際上等同押注半導體類股進一步下跌。

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近期半導體類股漲勢驚人，但在 AI 熱潮降溫、投資人重新檢視估值以及市場擔憂 AI 投資支出過度擴張之下，晶片股周二遭遇猛烈賣壓，半導體類股指數單日跌幅接近 7%。在此背景下，SOXS 成為市場看空晶片股的重要工具。

目前 SOXS 每股價格僅約 4 美元，提供投資人以相對低成本參與半導體類股波動的機會。周二 SOXS 選擇權成交量約 26 萬口，不僅遠高於平常水準，也超越 VanEck Semiconductor ETF(SMH-US) 的 17.2 萬口。

從交易結構來看，看空情緒相當濃厚。盤中約有 8.4 萬口買權成交，相較之下買進賣權僅約 1.5 萬口。不過市場也出現大量買賣權同步交易，顯示部分投資人可能透過價差策略 (spread) 控制風險，避免 SOXS 若持續大漲時面臨過高成本。

根據 SpotGamma 資料，當日成交量前十大熱門合約中有八檔為買權，其中本周五到期、履約價 4 美元與 3.5 美元的價內 (In-the-money) 買權最受歡迎。

此外，當日最大單筆交易是一筆 2028 年 1 月到期、履約價 13 美元賣權的賣出交易，共計 300 口，為交易員帶來約 32.7 萬美元權利金收入。市場人士指出，賣出價內賣權通常被視為建立標的資產「合成多頭部位」(synthetic long position) 的一種方式，可用較低成本參與後續股價變動。