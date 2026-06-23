鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 23:00

Meta 週二 (23 日) 發表與 EssilorLuxottica 共同開發的全新入門款智慧眼鏡「Meta Glasses」，299 美元起跳，較第二代 Ray-Ban Meta 便宜至少 80 美元，且此次產品移除 Ray-Ban 與 Oakley 品牌標誌，採用 Meta 自有全新外觀設計，共推三款造型及專屬充電底座。

Meta Glasses 未搭載顯示螢幕，但內建鏡頭與揚聲器，使用者可透過語音喚醒 Meta AI 進行實景翻譯、場景辨識，或拍攝照片與短片，主打輕量化與日常佩戴舒適度。

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Meta 高層表示，Meta Glasses 為技術迭代重要一步，未來將推出內建顯示螢幕與獨立算力之高階 AR 眼鏡。去年該公司已發表售價 799 美元的 Ray-Ban Meta 顯示版。

目前，Meta 與 EssilorLuxottica 憑藉超過 80% 市佔率壟斷消費級智慧眼鏡市場，系列產品自 2021 年問世累計銷量達數百萬副，表現優於仍屬小眾的 VR 頭戴裝置。

《CNBC》報導指出，Meta 執行長祖克柏核心戰略明確，欲在 AI 時代搶佔「隨身硬體流量入口」。