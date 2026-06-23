鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-23 22:50

美國 6 月企業活動擴張速度加快，在製造業需求強勁回升帶動下，綜合採購經理人指數 (PMI) 創下五個月來新高。不過，企業因擔憂供應鏈中斷及成本上漲而提前囤貨，也推升製造業景氣表現，與此同時工廠就業卻跌至六年來低點，反映企業對成本壓力與未來需求前景仍抱持謹慎態度。

標普全球 (S&P Global) 周二 (23 日) 公布，美國 6 月綜合 PMI 初值自 5 月的 51.5 升至 52.2，高於市場預期，也創下今年 1 月以來最高水準。其中，製造業 PMI 由 55.1 升至 55.7，不僅優於市場預估的 54.8，更創下 2022 年 5 月以來最高紀錄；服務業 PMI 則由 50.7 升至 51.3，略高於市場預期。

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製造業需求強勁回升帶動下，綜合採購經理人指數 (PMI) 創下五個月來新高。(圖：ZeroHedge)

數據顯示，美國製造業已連續四個月擴張，工廠新訂單更出現逾四年來最快增速。企業為避免未來可能出現的供應短缺及價格上漲風險，持續提前下單並增加庫存，使原物料採購量攀升至 13 個月高點，投入品庫存累積速度則創下歷史第二快紀錄。

製造業景氣強勁背後 暗藏囤貨效應

標普全球首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，中東局勢近期出現改善跡象，有助於提振企業信心。調查期間介於 6 月 11 日至 22 日，美國與伊朗簽署諒解備忘錄，為未來達成永久和平協議鋪路，也降低企業對供應鏈中斷的擔憂。

不過，威廉森認為，目前製造業景氣部分來自企業提前備貨效應，而非終端需求全面回升。他表示，企業擔心戰爭導致供應鏈受阻及原物料價格進一步上漲，因此積極建立庫存，短期內支撐工廠生產與新訂單表現。

(圖：ZeroHedge)

報告顯示，供應商交貨時間延長至 2022 年 8 月以來最長水準，顯示供應鏈壓力再度升溫。雖然近期油價自中東衝突爆發初期高點回落，使投入成本增幅略有降溫，但鋁、肥料及能源相關原物料價格仍維持高檔，企業面臨的成本壓力尚未完全解除。

工廠裁員加速 Fed 升息預期未退

值得注意的是，在景氣改善的同時，企業卻持續縮減人力。製造業就業指數自 5 月的 51.6 大幅跌至 47.0，創 2020 年 5 月以來最低，也是疫情期間以外、2009 年以來最嚴重的工廠裁員狀況。

威廉森指出，工廠裁員速度明顯加快，反映企業擔憂近期需求回升恐難以持續，同時也試圖透過縮減人事成本來抵消原物料價格上漲帶來的壓力。服務業就業同樣呈現疲弱態勢，整體民間部門就業已連續兩個月表現低迷。

另一方面，雖然投入成本指數由 62.5 降至 62.1，工廠支付價格指數也由 75.3 降至 71.2，顯示通膨壓力略有緩解，但企業售價仍維持高檔。經濟學家認為，這與市場預期高通膨將持續一段時間的看法一致，也支持 Fed 今年進一步升息的可能性。