鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-24 04:00

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 在上任後首次主持的決策會議上似乎頗有師法大前輩、前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 意味，不僅首份聲明大幅「瘦身」，還刪除了有關政策前景的「前瞻指引」。

葛林斯潘周一 (22 日) 因帕金森氏症併發症辭世，享壽 100 歲。他曾被同僚譽為史上最偉大的 Fed 主席，但因為卸任後不到兩年後爆發次貸危機、以及其後於 2008 年的金融海嘯，而備受批評。

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葛林斯潘在掌舵 Fed 逾 18 年間採取讓市場自行解讀經濟訊號的做法，幫助美國維持低通膨與穩定成長，而有了被稱為「大穩定時代」(Great Moderation) 的一段時期。

但葛林斯潘當年低估房市泡沫風險，因他認為，最聰明的人都在最有錢的金融機構裡，不可能集體錯誤定價資產或忽略系統性風險。

最終，美國次貸危機引爆了全球金融危機。葛林斯潘卸任後不久，金融體系便遭到重創，之後他在國會聽證會上坦承，自己對理性且有效率市場的信念存在「缺陷」。

曾在葛林斯潘任內擔任 Fed 高層、後來出任 Fed 副主席的布魯金斯學會 (Brookings Institution) 資深研究員 Donald Kohn 周一撰文表示，葛林斯潘「既令人驚艷，也令人困惑」，他擅長從晦澀數據中找出洞見，甚至能以令人驚嘆的方式結合不同數據系列。

不過 Kohn 指出，儘管葛林斯潘曾注意到部分地區房價快速上漲，但他不相信全國性房市泡沫正在形成，也沒有善用自身影響力或監管權限，提前建立金融體系的韌性。

2008 年金融危機後，預防式監管成為主流。美國《陶德 - 法蘭克法案》(Dodd-Frank Act) 要求銀行提高資本緩衝、建立清算計畫，並接受更嚴格監督，避免未來再出現「大到不能倒」而需動用納稅人資金救援的情況。

如今，Fed 主管金融監管的副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 正逐步鬆綁部分規定，而華許也表示，希望縮減 Fed 對市場的影響力。

華許曾多次表示，葛林斯潘對自己擔任 Fed 主席的理念影響深遠。在一個月前的白宮宣誓就職典禮上，他數度向葛林斯潘致敬，並談到不少葛林斯潘對經濟與央行角色的看法。

其中之一是對 Fed 溝通政策的態度。葛林斯潘向來以晦澀艱深的溝通風格聞名，認為言詞模糊能讓決策者保留更大彈性，以因應未來變化。華許則認為，Fed 近年過度解釋政策意圖，反而限制了決策空間。

在華許主持下，Fed 上周發布的政策聲明已恢復較簡潔的格式，並刪除對未來政策路徑的明確指引。

不過，當認為有必要時，華許似乎也願意多談未來。例如在就任前數月，華許曾提到葛林斯潘在 1990 年代中期察覺到生產力提升將有助抑制通膨，因此反對當時 Fed 內部日益高漲的升息聲浪。

華許認為，人工智慧 (AI) 普及可能帶來類似效果，因此已將生產力研究列入自己上任後成立的五個工作小組之一。

華許推動的多項改革背後，其實都圍繞著葛林斯潘可能認同的一個核心理念：央行不該把自己塑造成市場唯一的主導者，而應盡量縮小自身角色，讓家庭、企業與投資人自己下判斷。

然而，華許也必須決定，究竟要在多大程度上回到葛林斯潘模式，尤其是在葛林斯潘後來親口承認犯錯的領域。

在上周的首場記者會上，華許表示，至少在現階段，Fed 應該是根據市場反應做決策，而不是市場根據 Fed 發言來交易。

華許說：「金融市場最有效率的運作方式，是對新數據做出反應。我認為，當市場每天都在猜 Fed 會如何解讀數據時，市場效率反而會下降。」