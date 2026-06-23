鉅亨網編譯段智恆 2026-06-23 22:11

太空探索公司 SpaceX(SPCX-US)股價周二 (23 日) 盤中一度跌破 150 美元，失守上市首日開盤價，市值也短暫跌破 2 兆美元大關。不過，隨後買盤進場，股價由跌轉升，顯示市場對這家由馬斯克領導的太空與 AI 企業看法仍存在分歧。

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SpaceX 自 6 月 12 日完成史上最大 IPO 以來，股價曾大幅飆升，一度較發行價上漲逾 50%，並短暫超越亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟(MSFT-US)，躋身全球市值最高企業之列。然而，隨著市場情緒降溫，漲勢逐漸回吐。

周一 SpaceX 股價重挫 16%，市值單日蒸發約 4,000 億美元，此前兩個交易日也分別下跌 3.6% 及 5%，顯示投資人開始重新評估公司估值與未來成長前景。周二盤中股價一度跌破 150 美元，為上市以來首度失守首筆成交價，拖累市值短暫跌破 2 兆美元關卡。

儘管如此，SpaceX 近期仍持續擴大 AI 布局。公司周一宣布發行優先無擔保公司債 (senior unsecured notes)，正式進軍投資級債券市場，市場普遍認為此舉將為未來大規模 AI 投資與基礎建設提供資金來源。

根據公司揭露，截至 6 月 19 日止，SpaceX 持有現金及約當現金達 1,008 億美元，顯示其資金實力仍相當雄厚。同日，SpaceX 也宣布與開源 AI 新創公司 Reflection 簽署大型算力合作協議，將提供對方使用馬斯克旗下 Colossus 超級運算基礎設施的權限，進一步強化其 AI 生態系布局。