鉅亨網編譯段智恆
太空探索公司 SpaceX(SPCX-US)股價周二 (23 日) 盤中一度跌破 150 美元，失守上市首日開盤價，市值也短暫跌破 2 兆美元大關。不過，隨後買盤進場，股價由跌轉升，顯示市場對這家由馬斯克領導的太空與 AI 企業看法仍存在分歧。
截稿前，SpaceX(SPCX-US) 盤中股價上漲 1.54%，每股暫報 156.98 美元，市值暫報 2.06 兆美元。
SpaceX 自 6 月 12 日完成史上最大 IPO 以來，股價曾大幅飆升，一度較發行價上漲逾 50%，並短暫超越亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟(MSFT-US)，躋身全球市值最高企業之列。然而，隨著市場情緒降溫，漲勢逐漸回吐。
周一 SpaceX 股價重挫 16%，市值單日蒸發約 4,000 億美元，此前兩個交易日也分別下跌 3.6% 及 5%，顯示投資人開始重新評估公司估值與未來成長前景。周二盤中股價一度跌破 150 美元，為上市以來首度失守首筆成交價，拖累市值短暫跌破 2 兆美元關卡。
儘管如此，SpaceX 近期仍持續擴大 AI 布局。公司周一宣布發行優先無擔保公司債 (senior unsecured notes)，正式進軍投資級債券市場，市場普遍認為此舉將為未來大規模 AI 投資與基礎建設提供資金來源。
根據公司揭露，截至 6 月 19 日止，SpaceX 持有現金及約當現金達 1,008 億美元，顯示其資金實力仍相當雄厚。同日，SpaceX 也宣布與開源 AI 新創公司 Reflection 簽署大型算力合作協議，將提供對方使用馬斯克旗下 Colossus 超級運算基礎設施的權限，進一步強化其 AI 生態系布局。
不過，在股價經歷上市初期的狂熱追捧後，市場情緒已逐漸趨於理性。對許多在 IPO 後追價買進的投資人而言，先前帳面上的可觀獲利已幾乎完全消失，也使市場開始關注 SpaceX 能否透過 AI 與太空業務成長，支撐目前仍高達兆美元等級的企業估值。
下一篇