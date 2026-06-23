鉅亨網編譯段智恆 2026-06-23 19:33

美國總統川普周二 (23 日) 表示，伊朗已同意未來接受最高層級的核設施檢查，並將相關核查機制長期維持下去，以確保伊朗遵守核不擴散承諾。川普強調，若伊朗拒絕接受這項安排，美伊雙方將不會繼續推進後續談判。

伊朗做出重大讓步！川普曝美伊談判最新進展(圖：REUTERS/TPG)

川普在社群平台 Truth Social 發文指出，儘管部分媒體試圖淡化美國在談判中的成果，但伊朗已「完全且徹底」同意未來接受嚴格核查，以確保所謂的「核誠信」(Nuclear Honesty)。他並表示，這項承諾是雙方談判得以持續進行的重要基礎。

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川普指出，基於伊朗在核議題及其他談判事項上所做出的重大讓步，美國已同意讓荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 維持開放，不再進一步實施海上封鎖措施。不過，他表示，目前部署在當地的軍艦與相關部隊仍將維持待命狀態，以便在必要時迅速恢復封鎖行動，但他認為這種情況發生的可能性已大幅降低。

除了安全與核議題外，川普也透露，美國財政部正釋出部分與伊朗相關的資金及制裁鬆綁措施，但相關款項將存放於由美方掌控的第三方託管帳戶 (escrow account)，資金用途受到嚴格限制。

根據川普說法，這些資金僅能用於向美國採購糧食及醫療用品，包括玉米、小麥及黃豆等農產品。他表示，伊朗目前面臨人道需求，美方認為有必要在情勢進一步惡化前提供協助，同時也能確保資金不會流向其他用途。

圖：川普 Truth Social

川普稍後再度發文表示，荷姆茲海峽前一日共有 1900 萬桶原油完成運輸，創下歷史新高紀錄。他指出，隨著海峽維持開放，全球能源供應正逐步恢復正常，國際油價也持續走低。

川普表示，能源價格回落有助於減輕通膨壓力，並稱目前的發展已讓全球變得更加安全。他強調，美國在中東地區的行動正取得成果，而美伊雙方談判也持續朝正面方向發展。