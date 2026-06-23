鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-23 21:41

美股周二 (23 日) 開盤走低，科技股賣壓持續擴大，拖累主要指數全面下挫。市場對 AI 熱潮是否過度膨脹的疑慮升溫，加上投資人擔憂 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 可能採取更強硬的抗通膨立場，以及科技巨頭持續透過舉債擴大 AI 投資，引發獲利了結賣壓。

〈美股早盤〉科技股賣壓擴大！主要指數開低、費半崩逾7%(圖：REUTERS/TPG)

‌



截稿前，道瓊工業指數跌逾 300 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 500 點或 2.00%，標普 500 指數跌近 1.4%，費城半導體指數重挫逾 7.0%。台積電 ADR 跌逾 5.5%。

美股科技股賣壓擴大，市場對 AI 題材估值過熱的疑慮升溫，引發全球股市同步回落。那斯達克 100 指數期貨一度重挫 2.9%，標普 500 指數期貨下跌 1.3%，歐股也在科技與礦業股領跌下走低 0.9%，顯示風險資產在連漲兩個月後出現獲利了結壓力。

亞洲市場跌勢更為劇烈。南韓 Kospi 指數自歷史高點回落，跌幅擴大至 10%，進入修正區間。晶片雙雄 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics) 雙雙重挫逾 10%，拖累整體科技股表現。香港上市中概股也跌入熊市，反映投資人對亞洲科技與 AI 概念股的風險偏好快速降溫。

AI 估值疑慮升溫 美光財報成關鍵考驗

RBC BlueBay Asset Management 固定收益投資長 Mark Dowding 表示，近期部分股市漲勢高度投機，主要受到散戶追逐短線獲利推動。他認為，雖然市場當下可能不喜歡這種回檔，但從風險釋放角度來看，這其實是健康現象。

投資人接下來將高度關注美光科技 (MU-US) 美股周三盤後公布的財報。美光今年以來股價已飆漲逾 300%，市場預估其第三季營收將較去年同期暴增 253.6%，調整後淨利更可能大增 789.7%。在 AI 伺服器與高頻寬記憶體 (HBM) 需求帶動下，美光財報將被視為檢驗 AI 行情是否仍具基本面支撐的重要指標。

Energy Group Capital 研究主管 Amanda Lyons 表示，真正的考驗在於美光。她認為，投資人應更關注記憶體價格變化速度，以及公司是否調整資本支出或位元供給 (bit-supply) 指引，而不是只看財報是否優於或低於市場預期。

升息預期牽動科技股 油價連兩日走低

除了 AI 估值疑慮外，利率前景也是壓抑科技股的重要因素。Natixis Wealth Management 投資長 Benoit Peloille 表示，華許 (Kevin Warsh) 首次以 Fed 主席身分主持會議後，市場對升息預期重新升溫，是近期科技股波動加劇的關鍵原因之一。

他指出，市場相信華許將嚴肅看待通膨壓力，並推動通膨回到目標水準。由於科技股屬於長天期資產，對利率變化特別敏感，因此每一次升息都像是從市場抽走流動性，使科技股首當其衝。

在避險情緒升溫下，美債獲得支撐，交易員下修今年與明年的 Fed 升息押注。美元則逼近 2026 年高點，顯示資金流向較安全資產。大宗商品同步承壓，黃金、白銀與銅價下跌，比特幣也朝兩周多來最大跌幅邁進。

能源市場方面，布蘭特原油連續第二天下跌，跌幅約 0.8%，報每桶 77.30 美元附近。交易員對美國與伊朗邁向永久協議的談判釋出樂觀訊號感到安心，加上華府核發 60 天許可，允許德黑蘭在國際市場銷售石油，進一步緩解供應疑慮。

另一方面，SpaceX 正首次發行投資級債券，市場預期這可能是該公司未來大規模舉債的起點，以支應其在創紀錄 750 億美元 IPO 後持續擴張 AI 業務的資金需求。

全球市場周二的回檔反映投資人開始重新評估 AI 熱潮、利率前景與地緣政治風險。隨著上半年即將結束，美股在累積大幅漲幅後進入敏感時刻，美光財報與 Fed 政策預期將成為判斷科技股修正是否擴大的關鍵。

截至台北時間周二（23 日）21 時許：

焦點個股：

IBM(IBM-US) 早盤股價上漲 4.34%，至每股 263.17 美元

IBM 盤前逆勢走強逾 4%，成為科技股賣壓中的少數亮點。此前，摩根大通 (JPMorgan) 將 IBM 評級上調至「加碼」(Overweight)，看好其軟體業務持續提升經常性收入、獲利能力與現金流表現。

高通 (QCOM-US) 早盤股價下跌 6.94%，至每股 206.49 美元

高通盤前下跌 6%。根據外媒引述知情人士報導，高通正與 AI 軟體基礎設施公司 Modular 進行深入收購談判，交易規模約 40 億美元。市場擔憂潛在併購成本及整合風險，拖累股價走低。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價下跌 2.04%，至每股 171.50 美元

甲骨文盤前下跌 2%。在全球科技股回檔之際，甲骨文向監管機關提交文件指出，過去一年已裁減約 2.1 萬名員工，占總員工數近 13%，顯示公司持續推動成本控制與組織調整。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月製造業 PMI 終值預期 54.6，前值 55.1

美國 6 月服務業 PMI 終值預期 51.1，前值 50.7

美國 6 月綜合 PMI 終值前值 51.5

華爾街分析：

德意志銀行大幅下調黃金價格預測，最大下調幅度 22%。當前投資者對美國貨幣政策前景愈發謹慎，黃金的投資需求持續萎縮。