鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-23 09:02

美國能源情報署（EIA）周一（22 日）發布的數據顯示，美國原油庫存進一步刷新 1983 年以來新低，位於俄克拉何馬州庫欣地區的原油存儲數據，也逼近營運警戒線。

美國、以色列與伊朗的衝突引發史上最強原油供給沖擊，全球約 20% 原油與液化天然氣需途經荷姆茲海峽運輸，但各國聯合釋放原油儲備、需求端自發降溫等緩衝因素，在衝突大部分時間裡壓制了油價暴漲。

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EIA 表示，美國戰略原油庫存降至 3.312 億桶，創 1983 年 6 月以來新低，較上周回落 905 萬桶。

與此同時，美國原油交割中心庫欣的庫存告急，逼近營運極限。正常情況下，庫欣儲油量約 4,000 萬桶，最大儲存能力可達 7,500 萬桶。

截至 6 月 12 日當周，庫欣庫存減少約 160 萬桶，降至‌2,003 萬桶‌，寫下 2014 年以來新低‌，接近被市場視為營運警戒線的 2,000 萬桶。

伍德麥肯茲北美原油市場總監迪倫 · 懷特表示：「中東局勢引發的全球原油供應中斷，是庫欣庫存快速下降的主要原因。儘管美國和加拿大本土原油供應未受影響，但全球供應缺口帶動美國原油出口量與煉廠開工率大幅攀升。即便美國戰略石油儲備持續向墨西哥灣沿岸市場投放原油，供需格局轉變依舊導致美國商業庫存急劇減少。」

美國商業原油庫存是反映供需基本面的風向標。庫欣作為美國原油基準合約的實物交割地，全美原油庫存的整體變化，也成為影響國際油價、解讀全球油市格局的關鍵因素。