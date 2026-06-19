高盛大幅下調2026黃金目標價！警告Fed若升息恐引金價回落至4440美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-19 20:10

高盛 (GS-US) 於週四（18 日）發布最新報告，將 2026 年底黃金目標價從每金衡盎司 5,400 美元大幅下修至 4,900 美元，並將近期黃金策略定調為「戰術謹慎」。報告同時警告，若聯準會（Fed）年內真的啟動升息，金價可能進一步探底至 4,440 美元。

高盛大幅下調2026黃金目標價。(圖：Shutterstock)

高盛大宗商品研究團隊在報告中指出，此次目標價下修主要源於兩項關鍵變化。

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首先，利率路徑變化直接壓制黃金 ETF 需求。高盛經濟學家本月初已將聯準會最後兩次降息時點推遲至 2027 年 6 月與 12 月，較先前預期的 2026 年 12 月與 2027 年 3 月明顯延後。

這代表 2026 年全年將不再有降息落地，由於部分黃金 ETF 持有人的配置決策與聯邦基金利率走勢密切相關，降息窗口延後直接壓抑了這部分需求預期。

其二，新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）上任後首次主持的 FOMC 會議，釋出的鷹派訊號超出市場預期。

高盛認為，此舉大幅緩解了市場對聯準會獨立性的疑慮，使黃金作為宏觀政策避險工具的吸引力難以如先前預期般回升。高盛原先預估這類避險需求將逐步回升至 2026 年初水準，如今則改為預期大致持平。

報告也提到，基於聯準會前主席鮑爾仍留任 FOMC 委員，加上若民主黨在中期選舉拿下參議院（預測市場顯示機率接近五成），未來任何新任 FOMC 成員提名都須經民主黨主導的參議院同意，在一定程度上抑制了市場對聯準會獨立性出現更極端擔憂的可能性。

升息風險若成真，金價恐探 4440 美元

高盛在報告中也針對下行風險做了具體壓力測試。儘管此前市場累積的過度倉位與買權需求已大致消化，但華許的鷹派首秀仍可能促使宏觀避險需求進一步退場。

在此情境下，再疊加利率敏感型 ETF 投資人的賣壓，高盛估算金價年底可能跌至 4,440 美元 / 盎司, 較基準預測的 4,900 美元低約 9%。

不過由於各國央行持續購金可提供一定緩衝，該水準仍略高於目前約 4,132 美元的價位。

央行購金結構性趨勢未變，仍是金價核心支柱

根據高盛最新測算，2026 年 4 月全球央行購金量（未經季節調整）約 59 公噸，其中中國約 24 公噸。

以三個月（季節調整後）及十二個月移動平均計算，目前購金節奏約每月 50 公噸，雖較 2024 年每月 67 公噸的高峰有所放緩，但仍遠高於 2022 年俄羅斯央行資產遭凍結前每月 17 公噸的水準。

世界黃金協會最新調查也印證此趨勢：今年 2 月至 5 月接受訪查的 76 家央行中，有高達 45% 預期未來 12 個月內將增加本國黃金儲備，創下歷史新高紀錄。此外，另有約 90% 央行預期全球黃金儲備整體將上升，其餘則預期大致持平。

基於此，高盛假設 2026 年全球央行購金維持每月 50 公噸，2027 年降至每月 40 公噸，此一因素將為 2026 年底金價預測貢獻約 9 個百分點的漲幅。

地緣風險仍是中期上行關鍵變數，6000 美元並非不可能

在較樂觀的情境下，若宏觀避險需求（即黃金買權需求）反彈回升至 2026 年初水準，高盛認為年底金價有望大幅突破 6,000 美元 / 盎司。