鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-20 16:00

分析指出，美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）上任後面臨的首要難題，並非利率該升或該降，而是一個更根本的判斷：「眼前這場 AI 建設熱潮，究竟屬於哪一種繁榮？」外界認為，這個判斷將左右聯準會未來的政策方向，也將定義華許在歷史上的地位。

「Fed傳聲筒」：AI榮景讓Fed陷兩難。(圖：Shutterstock)

《華爾街日報》記者、有「聯準會傳聲筒」之稱的 Nick Timiraos 於週五（19 日）報導指出，圍繞這波 AI 建設熱潮，經濟學界目前存在兩種截然不同的看法。

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一種觀點認為，生產力紅利即將兌現，供給終將追上需求，Fed 可以按兵不動，靜待通膨自然回落；另一種觀點則警告，生產力提升的好處還在遙遠的未來，但需求面的衝擊已經實際發生，若聯準會堅持等到數據明確才行動，將錯失最佳干預時機，最終反而被迫以更猛烈的力道升息。

聯準會本週決議維持利率不變，但從最新的利率點陣圖來看，近半數官員預期今年內仍須升息，其餘官員則持相反看法，內部分歧之深，正反映出這個核心問題的高度不確定性。

華許本人的傾向，在記者會上已隱約浮現。他多次強調「強勁的、由生產力驅動的成長不是我們所畏懼的，而是我們樂於擁抱的」，這番話被外界解讀為呼應 1996 年葛林斯潘（Alan Greenspan）的思維方式。

然而，華許如今面對的宏觀環境，包括關稅壓力、財政赤字擴大、全球化紅利消退，與葛林斯潘當年順風順水的背景相差甚遠。

分析認為，如何在兩種截然不同的歷史劇本之間做出正確判斷，將是華許上任後的第一場真正考驗。

葛林斯潘留下的雙重遺產

Timiraos 指出，華許過去一年來反覆引用 1990 年代作為歷史參照，但這個十年本身就包含兩個完全不同的故事。

1996 年，面對經濟高速擴張，葛林斯潘選擇按兵不動，他判斷快速成長不會點燃通膨，事後證明他對了，經濟擴張因此延續多年，葛林斯潘也贏得「大師」美譽。

然而，到了 1999 年，情況不同了。隨著股市飆漲、勞動市場持續緊俏，葛林斯潘改變判斷，展開一連串升息，最終仍以網路泡沫破裂收場。

值得注意的是，正是在 1999 年，聯準會建立起「提前發出升息訊號」的前瞻指引機制。這項做法延續至今，卻也正是華許明確表態想要廢除的傳統。

川普政府公開推崇的是 1996 年版本的聯準會，華許上任前也曾表態，希望打造一個「有足夠自信、不輕舉妄動」的央行。然而，當前經濟形勢，似乎正把另一個劇本遞到他手中。

相信敘事，而非等待數據

華許在就任前曾於《Fox Business》公開表示，他擔心聯準會即將犯下「第六或第七個重大錯誤」，即通過收緊貨幣政策來扼殺本應順其自然的生產力繁榮。

Timiraos 表示，華許的核心論點是，AI 帶來的生產力提升不會立即反映在官方統計數據上，可能需要數年才能顯現。如果聯準會堅持等數據確認再行動，就會把一場良性繁榮誤判為經濟過熱而貿然升息，而這將會扼殺掉那些原本足以壓制通膨的成長動能。

這套邏輯的本質，是主張以前瞻性的敘事判斷，取代滯後的數據作為決策依據。華許在記者會上也延續了這個思路。

當被問到 AI 目前究竟是在推升需求、還是在擴大供給時，他僅回應「需求比供給更容易衡量」，刻意迴避明確表態，同時堅守「不提前透露下一步動作」的溝通原則。

Timiraos 認為，即便華許最終判斷正確，1990 年代的類比也並不完整。葛林斯潘在 1996 年做出那個著名賭注時，背後有多重順風助力，包括來自海外的廉價商品與勞動力持續壓低通膨，聯邦財政赤字也同步收窄，這些結構性因素為聯準會的「靜觀其變」提供了額外的安全邊際。

而華許面對的環境截然不同。關稅政策推升進口成本，財政赤字持續擴張而非收縮，全球化紅利已然消退。這代表，就算 AI 生產力紅利最終如期兌現，華許在等待過程中所承受的通膨壓力，恐將遠大於葛林斯潘當年。

芝加哥聯準銀行的反駁：「預期透支」效應

Timiraos 指出，對華許這套判斷邏輯提出最系統性挑戰的，是芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）。

根據《華爾街日報》報導，古爾斯比上月在史丹佛大學一場研討會上提出一項關鍵區分：生產力繁榮能否讓央行按兵不動，關鍵在於這場繁榮是否出乎市場預期。

一場所有人都能提前預見的繁榮，反而會產生相反效果，人們會提前透支對未來財富的預期，在生產力紅利真正兌現之前就大幅增加支出，進而導致經濟過熱。

古爾斯比表示，到了那個地步，央行最終勢必得大幅升息，幅度遠超過若提早行動所需的力道。

他認為，當前這波 AI 熱潮恰恰屬於這種「人人都看得到」的類型。對經濟學者、科技業從業人員及一般大眾的調查均顯示，市場普遍預期 AI 每年將帶來約一個百分點的生產力提升，且大部分效益仍在未來才會顯現。依照他的模型，這種普遍預期本身，就構成了升息的理由，而非降息的依據。

此外，古爾斯比還援引現實中的「過熱訊號」作為佐證：AI 資料中心的建設正在推高土地、電力與晶片價格，同時抬升電工與設備等相關成本，擠壓其他產業可用的資源。

不過，古爾斯比的論點並非毫無挑戰者。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）在同一場史丹佛研討會上指出，「預期透支」機制要能發揮作用，前提是民眾能夠借錢來提前消費。但現實中，許多家庭的支出受限於當期收入，難以輕易將未來財富變現提前花用。

沃勒表示，如果民眾無法提前透支那部分支出，整套機制就會被掐斷。

這項反駁，某種程度上為華許的「按兵不動」立場提供了理論支撐：如果借貸限制足夠普遍，需求提前釋放的效應將大打折扣，生產力繁榮就更可能以溫和方式推動供給擴張，而非引發通膨失控。

現在究竟是 1996 年，還是 1999 年?

Timiraos 最後指出，華許執掌聯準會還面臨一個更深層的悖論，而這個悖論恰恰源自他最想改變的那件事。

華許明確表示，希望打造一個「不提前透露底牌」的聯準會，減少前瞻指引，讓市場保持猜測。然而，聯準會現行的前瞻指引機制，正是在 1999 年建立的。當時葛林斯潘為避免市場措手不及，才開始在升息前提前發出訊號。

如果經濟走勢真如川普政府所描繪的那樣樂觀，華許或許永遠不需要動用這套機制提前示警。但若經濟走向另一個劇本，他將面臨兩難：要非沿用他原本希望廢除的前瞻指引傳統，提前告知市場升息計畫；就是選擇保持沉默，讓市場自行猜測升息的幅度與節奏，同時承擔由此引發金融市場劇烈波動的風險。