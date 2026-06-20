鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-20 15:00

美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）週三（17 日）發表偏鷹派的談話後，市場對升息的預期迅速升溫，美國國債期貨交易量也因此創下歷史新高。交易員開始大量布局 7 月升息的可能性，使市場對升息機率的定價從幾乎為零，一口氣攀升至約五成左右。

根據芝商所（CME）週四（18 日）公布的數據，單日內有超過 50 萬份合約易手，約為過去 20 日平均成交量的四倍，創下該類合約的歷史最高紀錄；大量交易員湧入市場，押注聯準會將在 7 月的下一次利率會議上啟動升息。

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與此同時，利率交換市場對 7 月升息的定價機率，從此前幾乎為零的水準驟然跳升至約五成，逆轉速度非常快。

週四，10 年期美債殖利率小幅回落，最多下滑 4 個基點至 4.45%，部分收復了週三聯準會決議公布後的跌幅。

鷹派論調一夜重塑政策預期

華許週三的首次公開講話措辭偏鷹，強調物價穩定是其首要施政目標，並表態將致力於推動通膨率回歸 2% 的目標水準，迅速改寫了市場對未來貨幣政策走向的判斷。

ABN AMRO Investment Solutions 首席投資長 Christophe Boucher 指出，華許在講話中幾乎未觸及就業議題，而是將物價穩定置於敘事核心，代表華許領導下的聯準會，政策重心將更明顯地向抑制通膨傾斜。

在華許發聲前，市場原本幾乎完全排除 7 月升息的可能性；講話過後，這一機率驟升至與五成水準，使市場對 7 月 28 日至 29 日的利率會議結果，陷入高度不確定的狀態。

8 月聯邦基金期貨成博弈焦點

CME 數據顯示，自週三以來，8 月到期的聯邦基金期貨新增未平倉合約約 6.7 萬份，占該期限合約總未平倉量約 15%，單日增幅相當顯著。

分析指出，由於該合約將在 9 月 16 日利率會議前到期，其交投活躍程度被市場視為押注聯準會最早於 7 月行動的直接訊號。參與交易的機構涵蓋避險基金與資產管理公司，既包括出於風險避險考量的操作，也包括單純方向性的政策押注。

值得留意的是，聯邦基金期貨整體未平倉量目前約為 180 萬份，仍低於近一年均值的 220 萬份。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，整體市場頭寸尚未達到飽和狀態。

與聯邦基金期貨市場的變化相呼應，對聯準會政策高度敏感的美國有擔保隔夜融資利率（SOFR）期貨市場也出現方向性逆轉。此前押注降息的多頭倉位正加速平倉，數據顯示 2026 年 6 月到期的 SOFR 期貨合約未平倉量單日減少約 9 萬份。

這一現象表明，此前市場中普遍存在的「鴿派降息」押注正被系統性拆解，與 8 月聯邦基金期貨空頭倉位同步堆積的趨勢相互印證，共同勾勒出交易員情緒的整體轉向，市場正從為降息定價，迅速切換至為升息定價。

機構觀點：12 月升息仍是基準情境，但提前行動風險上升

面對急速變化的市場氛圍，主要金融機構的研判也在快速調整。

儘管法國巴黎銀行（BNP Paribas）目前仍維持其基準預測，即認為本輪升息週期將於 12 月啟動，但該行同時也明確警告，提前行動的風險正在上升。

該行經濟學家 James Egelhof 與 Guneet Dhingra 在研究報告中寫道，政策制定者的立場似乎正快速轉變，包括 7 月會議在內的每一次利率會議都具備採取行動的可能性，提前升息的風險正在上升。