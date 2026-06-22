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華許效應來了？Citadel看好長債 大摩警告短債波動升溫

鉅亨網編譯段智恆

隨著聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首度主持利率決策會議，市場正重新評估美國公債走勢。Citadel Securities 認為，華許展現出強烈的抗通膨立場與政策執行決心，有助提升 Fed 公信力，進而穩定長天期公債殖利率，並壓低投資人要求的期限溢價(term premium)。

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華許效應來了？Citadel看好長債 大摩警告短債波動升溫(圖：REUTERS/TPG)

Citadel Securities 歐非中東地區 (EMEA) 固定收益銷售主管 Nohshad Shah 指出，自上周 Fed 會議以來，美債市場已出現變化，長天期公債表現優於短天期公債，顯示投資人開始接受華許主導的新政策框架。


目前 2 年期與 10 年期美債殖利率利差已從 Fed 會議前約 40 個基點縮小至 27 個基點，2 年期與 30 年期利差也由約 90 個基點收窄至 71 個基點，反映殖利率曲線趨於平坦化 (flattening)。

Citadel：Fed 公信力提升有助壓低期限溢價

市場近期焦點之一，在於華許對 Fed 運作模式的改革。上周首次以主席身分公布利率決策時，他大幅縮短政策聲明篇幅，並在記者會上淡化對未來利率方向的前瞻指引 (forward guidance)。

部分市場人士擔憂，Fed 降低政策透明度可能提高利率波動，並迫使債券投資人要求更高的期限溢價作為補償。

不過 Citadel 並不認同這種看法。Shah 認為，如果 Fed 願意更快速且更積極地依據經濟數據調整政策，而非等待市場完全消化升息或降息預期後才採取行動，反而有助於提高央行可信度。

他表示，一個願意根據數據迅速調整利率的央行，能降低通膨持續高於目標、通膨預期失控，甚至經濟出現重大失誤的風險。這將使 10 年期美債殖利率維持相對穩定，並有助降低市場波動。

事實上，衡量美債市場波動度的重要指標 ICE BofA MOVE Index，在 Fed 會議後一度飆升，但上周四已回落至今年 2 月以來最低水準，顯示市場情緒有所改善。

大摩警告：短債市場恐重返葛林斯潘時代

不過，對於短天期利率市場，部分華爾街機構看法較為保守。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師 Matthew Hornbach 團隊指出，華許推動的改革可能意味著 Fed 將逐漸回歸類似前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 時代的操作模式，即簡短聲明、較少前瞻指引以及規模較小的資產負債表。

該團隊認為，這種政策框架將使短端利率市場波動顯著增加。過去十多年來，市場習慣透過 Fed 提供的大量前瞻指引來預測政策方向，但未來投資人可能必須重新適應一個更依賴經濟數據、政策變化更難預測的環境。

就在上周 Fed 會議後，2 年期美債殖利率創下一年多來最大單日漲幅，反映市場重新押注未來數月可能出現升息行動。

摩根士丹利表示，投資人應為更劇烈的短端利率波動做好準備。雖然華許的新制度未必改變長期殖利率水準，但殖利率曲線型態以及短天期利率走勢，未來可能更接近葛林斯潘執掌 Fed 時期的市場特徵。


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