鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-22 11:30

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 在最新《Flow Show》週報中提出警告：這波科技股漲勢的瘋狂程度，已經追上 2021 年那一輪牛市末期的水準，而真正能讓這種行情降溫的，將是選民投票與債市的反彈力道。

Hartnett 用三個以 V 開頭的英文字概括了他眼中目前的市場格局：勝利（Victory）、選票（Votes），以及他口中的「債券義警」（Vigilantes）。

‌



所謂的「債券義警」是形容那些因為不滿政府的財政或貨幣政策，而集體拋售國債、迫使國債殖利率飆升的債券市場投資人。

換句話說，只要川普陣營能在 11 月期中選舉守住參議院，行情就還能撐；但若共和黨意外輸了選戰，美元、美債價格與股市恐怕會一起被拖下水。

然而，左右這一切的鑰匙，目前似乎握在伊朗手裡。Hartnett 認為，油價是否會因中東局勢緩和而大幅滑落，將直接決定通膨能不能回到 3% 以下，而這又會反過來影響聯準會接下來怎麼動作。

就算 CPI 數據創下三年新高、聯準會態度依舊偏鷹，美股這幾天還是照樣往上衝、刷新歷史紀錄，完全沒把這些雜音放在眼裡。

不過從美銀的牛熊指標來看，風險味道正在變濃。該指標已經從 8.9 爬升到 9.2，落入「賣出」區間更深的位置，延續了自 2026 年 5 月以來就持續亮燈的賣出訊號。

報告中特別點出一個數字：跟 AI 沾上邊的個股，如今在標普 500 指數裡的權重已經衝到 39%，這個集中度放在歷史長河裡幾乎是極限值，規模甚至可以拿來跟 19 世紀末鐵路股狂熱時期相比較。

Hartnett 提醒，千萬別把「集中度高」跟「板塊輪動」搞混。回顧 2000 年那場網路泡沫，從 1998 年 10 月的低點漲到 2000 年 3 月的高點，整段期間只有科技股的表現超越大盤；到了泡沫真正破裂前的最後半年，能維持正報酬的也只剩科技和電信兩個圈子。

他認為現在的市況跟當年幾乎是同一個劇本，差別是這次資金錯置的規模還要更誇張，遠遠超過當年。

此外 Hartnett 也提到一個技術面細節：自從聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）1 月 30 日被提名以來，美債殖利率曲線出現明顯的熊市平坦化，2 年期與 10 年期的利差從 75 個基點一路收窄到只剩 25 個基點。

歷史上 CPI 漲幅超過失業率的情況本就罕見，而每次出現，殖利率曲線幾乎都跟著倒掛，這向來被視為衰退即將降臨的可靠前兆。

對 Hartnett 來說，今年 11 月的期中選舉才是真正的政治風險引爆點。

他表示，如果伊朗那邊的緊張局勢真能緩下來，先前壓在川普經濟與通膨支持率上的負擔應該也會跟著減輕；但萬一共和黨在參議院選戰中輸了，市場恐怕躲不過一場系統性的衝擊。

Hartnett 引用自己的經典判斷：「繁榮與泡沫，終結於選民與債券義警。」他的看法是，泡沫不一定會馬上爆，但要是川普的支持率到 9 月還拉不起來，市場上原本樂觀的氣氛恐怕就會開始鬆動。

目前，華爾街幾乎是一片看多氣氛，美國家庭今年光是股票部分的財富就增加了 6 兆美元，市場情緒極度樂觀。

問題是，依照過去經驗來看，美銀的牛熊指標顯示「極度樂觀」通常是反指標。2002 年以來，這個指標一共亮過 17 次賣出訊號，每次出現後的 2 到 3 個月內，全球股市平均會回落 2% 到 3%，命中率大概六成，期間最深的跌幅甚至可達 15% 到 20%。

然而，即便警告聲不斷，實際的資金流向卻完全是另一個故事。根據 EPFR 最新一週數據，美國股票市場單週淨流入金額衝到 1192 億美元，創下歷史新高。

如果照這個速度全年換算，2026 年美股的資金流入規模有機會挑戰史上最高的 7390 億美元。

科技股單週流入同樣寫下 192 億美元的紀錄，年化下來等於 1540 億美元的規模；美國中小型股的表現也不遜色，單週分別吸金 199 億美元和 123 億美元，同樣創下歷史等級的紀錄。

相比之下，歐洲股市則是連續第 10 週遭到資金撤離。

歸結 Hartnett 這份報告的核心想法，他認為美國經濟正一步步從「通膨式繁榮」走向「停滯性通膨衰退」，這條熊市路徑幾乎已經寫好，唯一能讓劇本改寫的，就是油價是否能大幅下滑，把 CPI 重新壓回 3% 以下，而這個答案，終究還是要看伊朗戰事接下來怎麼走。