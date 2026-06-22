鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-22 09:30

油價上漲，此前美國總統特朗普威脅稱如果真主黨繼續攻擊以色列，將對伊朗發動打擊，這引發市場對華盛頓和德黑蘭之間和平談判進展的擔憂。

布倫特原油開盤一度上漲 2.2%，至每桶 82.30 美元，而 WTI 原油期貨一度升至每桶 78 美元上方。 周日在瑞士舉行的談判開場充滿波折，此前伊朗媒體報導稱在特朗普最新威脅之後，伊朗方面暫停談判，但知情人士稱談判繼續進行。 德黑蘭指責以色列違反了黎巴嫩停火協定。

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在瑞士比爾根施托克度假勝地舉行的這次高級別會議，標誌著為期 60 天的談判視窗期的開始。 特朗普上周簽署了一份諒解備忘錄，啟動了局勢降級進程。 儘管伊朗聲稱已經關閉了霍爾木茲海峽，但週末期間數百萬桶原油繼續通過這條水道輸送。

週一其他能源商品價格也上漲，基準歐洲天然氣期貨漲幅一度高達 3.9%。 美國汽油期貨也攀升。

特朗普周日接受媒體採訪時表示，他曾直接告訴伊朗領導人，如果他們封鎖霍爾木茲海峽，“你們連回伊朗都回不去”，並爆了粗口。 一位瞭解會談情況的官員表示，黎巴嫩衝突的解決對瑞士會談的成功至關重要。 因涉及敏感資訊，知情官員要求匿名。