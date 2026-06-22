鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-22 13:31

AI 基礎建設需求旺盛，帶動先進封裝、成熟製程與記憶體需求全面大增，半導體產能供不應求，其中，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 為全球封測龍頭，今日在買盤敲進下，股價漲停達 674 元，創下新高價，市值也達 3 兆元，同締新猷。

此外，成熟製程的聯電 (2303-TW)(UMC-US)、DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今日也獲資金青睞，股價雙雙亮燈漲停，分別達 160 元、505 元，市值衝上 2 兆元、1.5 兆元的新高。聯電在台股市值排名也擠下富邦金的 1.95 兆元，前進至第 9 名。

‌

