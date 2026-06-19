鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-19 16:20

在人工智慧（AI）熱潮推動全球半導體股價屢創歷史新高之際，華爾街投行摩根大通悄然發出警訊，提醒投資人留意潛藏在這場狂歡背後的結構性風險。

美股半導體「技術性踩踏」風險逼近！小摩警告：AI晶片股「太擁擠」。(圖：Shutterstock)

摩根大通最新報告指出，目前晶片股漲勢與波動率同步攀升的現象已觸發風險警示。報告解釋，由於愈來愈多機構投資人採用「風險價值」（VaR）模型作為持倉管理框架，一旦市場波動率突破既定的風控門檻，即便機構長期仍看好 AI 產業前景，系統也會迫使其被動減碼持股，進而可能引發連鎖性的拋售潮。

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報告進一步指出，半導體板塊當前的估值水準與機構持倉集中度均已逼近歷史極端，「擁擠交易」特徵十分明顯。

摩根大通警告，一旦被動減碼機制啟動，市場可能陷入「股價下跌→波動率上升→強制賣出→股價進一步下跌」的自我強化惡性循環，屆時引發的劇烈回調未必與企業基本面相關，且風險可能進一步蔓延至更廣泛的科技板塊。

數據顯示，晶片股目前已是市場上最為擁擠的交易標的之一。費城半導體指數本月初曾因市場擔憂 AI 交易過熱而一度回調逾 10%，但隨後迅速反彈並再創歷史新高。

美國銀行最新一期基金經理人調查也證實，「做多半導體」已成為全球機構投資人最擁擠的單一頭寸。

報告分析，AI 相關資本支出持續擴張、運算力需求激增，加上企業盈利預期不斷上修，三大因素持續吸引資金湧入半導體板塊。

然而，持倉高度集中也代表，任何負面消息或催化劑都可能被市場過度放大。

摩根大通強調，當前主要風險並非來自基本面惡化，而是源於持倉過度集中本身。一旦波動率走高，部分投資人可能被迫減碼，引發與企業實際經營狀況脫鉤的顯著回調。

除了交易結構風險外，摩根大通也指出半導體產業估值持續攀升的現象值得警惕。該行分析顯示，半導體企業在全球主要股價指數中的權重增長速度，遠遠超過其營收占比的提升幅度，兩者比值已達約 6 倍，較標普 500 指數「美股七巨頭」相關指標的擴張倍數高出一倍以上。

換言之，資本市場給予半導體產業的估值溢價，成長速度已明顯快於該產業實際的基本面改善。

報告分析，在 AI 投資熱潮的帶動下，投資人願意為產業未來的成長潛力支付更高的溢價。然而，隨著半導體板塊在指數中的權重、市場關注度與資金集中度持續攀升，該產業也逐漸成為牽動全球股市波動的重要源頭。

摩根大通總結指出，估值高企、交易過度擁擠，加上波動率上升三重因素疊加，將使市場對突發事件的承受能力明顯下降，脆弱性大增。